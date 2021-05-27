綠提紓困預算加碼最高至8400億　立院28日再協商

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民進黨團總召柯建銘表示，今天行政院院會通過紓困方案，他希望今天能夠快速通過，也拜託各大黨團能支持紓困預算增加4200億，達到8400億元。
國民黨立委曾銘宗表示，他們絕對支持政府防疫、振興、紓困，但行政院提出紓困修正案只有2個星期的時間，現在又要增加2100億，原本預算總額從6300億變成8400億元，且沒有評估報告，他質疑「把民眾辛苦繳的錢當什麼？」國民黨立委賴士葆表示，民進黨團加碼恐有空白支票疑慮，應請行政院評估到底需要多少經費、重新提案，等立法院再開臨時會通過。
國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團的主張只有2個：「給疫苗、發現金」，建議協商改至明天，並邀請衛福部、經濟部、財政部等相關部會協商，把何時能打疫苗、發現金給哪些人說清楚，否則現在談要加碼多少錢都沒有意義。
台灣民眾黨總召邱臣遠表示，民眾黨團大致同意民進黨提出的修正動議，但是應該提出評估報告。
由於朝野黨團協商無法達成共識，立法院長游錫堃最後裁示，明日上午10點將再度協商，同時邀集行政院主計處、財政部、經濟部、衛福部、交通部、內政部、文化部、教育部、法務部、勞動部等相關部會代表與會。
《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條為「所需經費上限為新臺幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議」；第19條為本條例施行期間，自中華民國109年1月15日起至110年6月30日止。
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