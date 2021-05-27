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綠提紓困預算加碼最高至8400億　立院28日再協商

▲紓困預算加碼至8400億朝野無共識，立法院長游錫堃裁示28日再開會協商。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲紓困預算加碼至8400億朝野無共識，立法院長游錫堃裁示28日再開會協商。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-27 15:33:58｜2021-05-27 16:32:33

新冠肺炎疫情嚴峻，三級警戒時間再延長，民生經濟受到嚴重衝擊。立法院朝野黨團今（27）日開會協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，將追加2100億元紓困預算，增加至新台幣6300億元。此外，民進黨團也提出臨時動議，授予編列預算的彈性，視疫情狀況，得再加碼至8400億元，但對此，國民黨團認為是在開空頭支票，今日協商沒有共識，明日將再邀請相關部會再度協商。

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立法院長游錫堃今日上午邀請朝野黨團協商，研商行政院函請再審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條與第19條。目前朝野協商追加紓困預算至6300億元，民進黨團提出修正動議為「本條例所需經費上限為新台幣6300億元，並得視疫情狀況，以不超過上限額度1/3再編列特別預算，送請立法院審議」，因此綠營希望紓困預算由6300億再加碼至8400億元。

民進黨團總召柯建銘表示，今天行政院院會通過紓困方案，他希望今天能夠快速通過，也拜託各大黨團能支持紓困預算增加4200億，達到8400億元。

國民黨立委曾銘宗表示，他們絕對支持政府防疫、振興、紓困，但行政院提出紓困修正案只有2個星期的時間，現在又要增加2100億，原本預算總額從6300億變成8400億元，且沒有評估報告，他質疑「把民眾辛苦繳的錢當什麼？」國民黨立委賴士葆表示，民進黨團加碼恐有空白支票疑慮，應請行政院評估到底需要多少經費、重新提案，等立法院再開臨時會通過。

國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨團的主張只有2個：「給疫苗、發現金」，建議協商改至明天，並邀請衛福部、經濟部、財政部等相關部會協商，把何時能打疫苗、發現金給哪些人說清楚，否則現在談要加碼多少錢都沒有意義。

台灣民眾黨總召邱臣遠表示，民眾黨團大致同意民進黨提出的修正動議，但是應該提出評估報告。

由於朝野黨團協商無法達成共識，立法院長游錫堃最後裁示，明日上午10點將再度協商，同時邀集行政院主計處、財政部、經濟部、衛福部、交通部、內政部、文化部、教育部、法務部、勞動部等相關部會代表與會。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條為「所需經費上限為新臺幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議」；第19條為本條例施行期間，自中華民國109年1月15日起至110年6月30日止。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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