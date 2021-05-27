太魯閣號懲處公布　民眾黨痛批人命換大過

台鐵昨日發布408次太魯閣號事故的懲處名單，懲處對象包括副局長、總工程司、處長、段長等共12人，懲處最重的是花蓮工務段長記1大過。對此，台灣民眾黨今（27）日在臉書發文，痛批太魯閣號事故49條人命枉死，只換來一支大過，民進黨政府嘴巴上所謂改革台鐵的決心，大概也等同於一支大過。
記者張志康/綜合報導
2021-05-27 14:53:52｜2021-05-27 14:56:00
民眾黨指出，台鐵太魯閣號發生重大意外至今過了55天，49位無辜民眾因台鐵的管理缺失因而失去性命，如今在疫情嚴峻，中央地方焦頭爛額的情形下，台鐵考懲會趁亂公布懲處名單，僅懲處副局長等12人，而且最大懲處僅大過1次。
民眾黨提出，新任交通部長王國材4月24日才說會檢討工地管理，並且嚴懲相關人員、廠商，難道49條人命在執政黨、交通部和台鐵眼中只值大過1次？
民眾黨認為，過去20年來，台鐵發生許多公安意外，每當發生意外我們都付出嚴重的代價，甚至是無數同胞的性命；每次意外發生後，交通部和台鐵高喊會改革、檢討，我們也都相信台鐵真的會做出改變，讓人民回家的路不再那麼崎嶇。但台鐵就像渣男一樣，喊完口號後繼續慣性卸責、今日公祭明日忘記，絲毫不見迂腐的企業文化有所改變！
民眾黨直問執政黨、交通部與台鐵，還要付出多少同胞的血淚，才願意進行台鐵改革？交通部王國材部長，你認同這個懲處嗎？