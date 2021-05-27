政院：中國疫苗風險大　起鬨採購容易被統戰、政治分化

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近期藍營縣市長呼籲中央開放地方政府自行採購中國疫苗。莊人祥解釋，德國輝瑞BNT疫苗中文就叫做復必泰，只不過上海復星擁有香港、台灣代理權，因此若台灣要購買BNT疫苗，可能的管道就是與BNT直接簽約，並從德國進口，或是透過上海復星的代理，但也是從德國進口，因為這些疫苗均在德國產製；無論國產或進口疫苗，只要來到台灣，政府都會把關品質，並針對生產文件、疫苗品質進行各項檢驗，待審核通過後才會施打，民眾可以放心。
但羅秉成表示，採購疫苗最高原則就是保護國人身體健康，疫苗確實有需要，但如果不能確保安全及有效性、不可不慎，國內向來採購疫苗都是向原廠或透過COVAX平台向原廠洽詢，會依法嚴格檢驗確保品質跟安全。中國製造的疫苗及中國疫情都有不透明狀況發生，若直接向中國購買疫苗，恐有安全性、有效性、乃至合法性的高度風險跟疑慮存在。
羅秉成強調，現在起鬨向中國採購疫苗的做法很容易會被統戰、政治分化，若要中國提供疫苗，不如一起請中國放手，不要干預台灣向國際採購疫苗，才符合國民期待跟國際利益。
至於8月底能否有把握達到1,000萬劑疫苗量？羅秉成說，疫苗輸入過程多少還是有不確定因素，「在疫苗沒有上飛機前都很難說」，因此就目前所掌握的時程，預估8月有1,000萬劑疫苗，也希望順利按照此時程進行。
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