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政院：中國疫苗風險大　起鬨採購容易被統戰、政治分化

▲行政院發言人羅秉成在27日的行政院會中表示購買中國疫苗藏有高度風險與疑慮，縣市首長應團結要求中國別干預台灣購買疫苗。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人羅秉成在27日的行政院會中表示購買中國疫苗藏有高度風險與疑慮，縣市首長應團結要求中國別干預台灣購買疫苗。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-27 14:58:24｜2021-05-27 15:24:34

國民黨執政的地方政府近日頻頻向中央喊話，希望中央可以下放疫苗購買權，讓地方政府可自行透過疫苗代理商上海復星購買德國輝瑞BNT疫苗。行政院發言人羅秉成今（27）日在行政院會後記者會表示，起鬨採購中國疫苗容易被統戰、政治分化，若要中國提供疫苗，不如一起請中國放手，不要干預台灣向國際採購疫苗。

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台灣疫苗量不足，民眾都相當關心疫苗採購價格、簽約付款進度，及政府近期宣布8月底前有1,000萬劑疫苗，是否有把握如期到貨。莊人祥表示，國產疫苗簽約目前仍在進行當中，近日可完成簽約，但在這個階段還不適宜報告採購的價格。

近期藍營縣市長呼籲中央開放地方政府自行採購中國疫苗。莊人祥解釋，德國輝瑞BNT疫苗中文就叫做復必泰，只不過上海復星擁有香港、台灣代理權，因此若台灣要購買BNT疫苗，可能的管道就是與BNT直接簽約，並從德國進口，或是透過上海復星的代理，但也是從德國進口，因為這些疫苗均在德國產製；無論國產或進口疫苗，只要來到台灣，政府都會把關品質，並針對生產文件、疫苗品質進行各項檢驗，待審核通過後才會施打，民眾可以放心。

但羅秉成表示，採購疫苗最高原則就是保護國人身體健康，疫苗確實有需要，但如果不能確保安全及有效性、不可不慎，國內向來採購疫苗都是向原廠或透過COVAX平台向原廠洽詢，會依法嚴格檢驗確保品質跟安全。中國製造的疫苗及中國疫情都有不透明狀況發生，若直接向中國購買疫苗，恐有安全性、有效性、乃至合法性的高度風險跟疑慮存在。

羅秉成強調，現在起鬨向中國採購疫苗的做法很容易會被統戰、政治分化，若要中國提供疫苗，不如一起請中國放手，不要干預台灣向國際採購疫苗，才符合國民期待跟國際利益。

至於8月底能否有把握達到1,000萬劑疫苗量？羅秉成說，疫苗輸入過程多少還是有不確定因素，「在疫苗沒有上飛機前都很難說」，因此就目前所掌握的時程，預估8月有1,000萬劑疫苗，也希望順利按照此時程進行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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