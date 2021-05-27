政院：中國疫苗風險大　起鬨採購容易被統戰、政治分化

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羅秉成強調，現在起鬨向中國採購疫苗的做法很容易會被統戰、政治分化，若要中國提供疫苗，不如一起請中國放手，不要干預台灣向國際採購疫苗，才符合國民期待跟國際利益。

至於8月底能否有把握達到1,000萬劑疫苗量？羅秉成說，疫苗輸入過程多少還是有不確定因素，「在疫苗沒有上飛機前都很難說」，因此就目前所掌握的時程，預估8月有1,000萬劑疫苗，也希望順利按照此時程進行。



