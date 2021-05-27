外食族把握宅家期重整健康飲食！蝦皮購物推動餐桌革命

過去2周台灣疫情狀況發生變化，不少民眾減少外出機會，待在家裡好好防疫、守護台灣；空蕩的街道、關閉的辦公大樓與縮短營業時間的商場，居家防疫時期，還能做哪些事情愛台灣呢？聯合國糧食及農業組織《畜牧業的巨大陰影》報告指出「全球18%的溫室氣體排放量，來自畜牧業」，透過無肉的低碳飲食，不僅能讓生活更健康，還能為地球盡一份心力。蝦皮購物誠意邀請平常嚴重蔬果攝取不足的外食族們，趁著宅在家的這段時間，一起加入5月27日至6月5日的「餐桌革命．素人浪潮」計畫，跟上環保飲食浪潮！





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居家辦公機制讓外食族們節省了來去匆匆的通勤時間，終於有時間好好下廚、並透過日常飲食安頓身心。為此，蝦皮購物祭出為期10日的「餐桌革命．素人浪潮」計畫，傾心打造素食專區，不僅全面下殺3折起，更以「純素」、「蛋奶素」、「五辛素」等素別標示商品，讓外食族們輕鬆開啟最適合自己的蔬食生活。讓你得到健康，也吃得環保；國民健康署曾統計過「如果全台民眾響應一日蔬食餐，相當於減少4866輛汽車行駛地球一圈的碳排放」，趁著非必要不出門的這段時間，一起降低全台灣的碳排放！





想嘗試「純素」飲食，不妨從時下最熱門的花椰菜米粒開始，超殺5折價只要128元，即可享有低碳且低醣的一餐； 非基改千張豆腐皮更是一個富含優質蛋白質的好選擇；若嘴饞想吃個宵夜，推薦你台酒出品的漫煮食光-鹽麴芝麻拌麵，麵條彈牙的口感搭配香醇的醬汁，絕對能滿足你的味蕾；若你真的很懷念香濃的拿鐵咖啡，或本身是乳糖不耐症的患者，該電商平台推薦時下最夯的英國小人物燕麥奶，讓你輕鬆擁有一杯香醇拿鐵。此外，不少嘗試純素飲食的消費者還是會不時懷念肉類的滋味，大成食品推出的新創植享植物肉調理包嚐鮮8入組就是你最好的選擇。若你無法割捨能刺激食慾的辛香料，含有蔥、蒜、韭菜的「五辛素」就是你的最佳解，一吃就上癮的安永鮮物-三杯杏鮑菇也祭出99元銅板價，讓你一口接一口；懶人救星10分鐘上菜的甲上生鮮素食水餃流血價只要189元。而嗜甜如命、想茹素卻又還沒準備好和心愛的蛋、奶說再見嗎？貼心的蝦皮購物幫你嚴格挑選「蛋奶素」的好選擇，網路最夯的塔吉特蛋奶素綜合千層祭出特價優惠。





▲蝦皮購物，塔吉特蛋奶素綜合千層，優惠價870元。（圖／資料照片）

近期停電狀況頻傳，更面臨嚴重的缺水問題，許多民眾更加意識到節能減碳的重要。但你知道你的飲食選擇，會大大影響到碳排放量嗎？為了全面跟上低碳飲食的浪潮，蝦皮購物更攜手農糧署，於即日起至6/30一起推廣在地飲食、祭出台灣好米與相關米製品最低7折起的超值優惠，讓你輕鬆透過飲食減少碳足跡！種植於花蓮富里，純淨泉水與穩定氣候，造就不凡的台灣銀川有機白米2kg只要259元；居家上班時想來點小零食解饞嗎？台東池上鄉農會，復刻的古早味點心池上米餅下殺72折、米樂客招牌鹹蛋糕特價優惠330元；身為螞蟻的甜點控不能錯過最強下午茶亞典菓子工場米年輪，活動價只要160元。





▲種植於花蓮富里，純淨泉水與穩定氣候，造就不凡的台灣銀川有機白米。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物，池上米餅，優惠價109元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物，米樂客招牌鹹蛋糕，優惠價330元。（圖／資料照片）