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影／到阿里山旅遊巧遇貓咪「仰頭和唱」　網笑：好療癒！

▲網友在阿里山遇見一隻會「和音」的親人貓咪！（圖／網友玄蒙授權提供）
▲網友在阿里山遇見一隻會「和音」的親人貓咪！（圖／網友玄蒙授權提供）

文/寵毛網

2021-05-27 20:00:00

遇見知音了？網友玄蒙去年與老婆到阿里山遊玩時，走在小徑上遇見一隻親人的白底虎斑貓，由於牠胖嘟嘟的相當可愛，玄蒙摸了牠一下沒想到貓咪竟然舒服地「仰頭高歌」，讓他忍不住即興對貓唱歌，搭配貓咪「喵嗚~」和音，讓他大讚貓咪真的是「阿里山之花」！

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▲網友玄蒙去年底與老婆到阿里山遊玩時，遇見一隻親人的白底虎斑貓，非常喜歡讓人摸摸。（圖／網友玄蒙授權提供）
▲網友玄蒙去年底與老婆到阿里山遊玩時，遇見一隻親人的白底虎斑貓，非常喜歡讓人摸摸。（圖／網友玄蒙授權提供）
玄蒙受訪時表示，影片雖然是去年12月拍的，但是讓他印象非常深刻，因為當時他與老婆到阿里山旅遊，在奮起湖老街的某條小徑上，遇見兩隻疑似附近人家養的貓咪，其中一隻比較膽小，總是躲得遠遠的，另一隻白底虎斑貓則是非常親人。玄蒙看見親人的這隻貓身材圓滾滾地非常可愛，好奇地伸手摸了摸牠，並將牠抱到欄杆上，沒想到牠很喜歡被摸摸，尤其摸到背部時就會仰起頭「喵嗚~、哇嗚~」地叫，看起來相當享受，於是激起了玄蒙的音樂魂，立刻即興對貓咪唱起自編情歌，就這樣跟牠一人一貓、我唱歌你和音，在山中譜出一段美妙的樂聲。由於貓咪的配合度非常好，玄蒙還忍不住讚嘆牠是「阿里山之花」呢！

▲玄蒙一邊對牠唱歌一邊撸牠。（圖／網友玄蒙授權提供）
▲玄蒙一邊對牠唱歌一邊撸牠。（圖／網友玄蒙授權提供）
▲玄蒙：愛情~（圖／網友玄蒙授權提供）
▲玄蒙：愛情~（圖／網友玄蒙授權提供）
▲原來貓咪的開關在背上！（圖／網友玄蒙授權提供）
▲原來貓咪的開關在背上！（圖／網友玄蒙授權提供）
▲玄蒙忍不住大讚牠是「阿里山之花」，非常會和音！（圖／網友玄蒙授權提供）
▲玄蒙忍不住大讚牠是「阿里山之花」，非常會和音！（圖／網友玄蒙授權提供）
他將阿里山之花的影片分享在貓咪社團，意外釣出不少曾去過該地的網友回應，另外也有許多人表示想去那裏朝聖，還紛紛留言笑說：「有夠可愛，還吐著舌頭」、「天啊！這太療癒身心了」、「會唱歌的貓耶」、「頸圈會不會太緊？好魔性的喵聲XD」、「開關在背上」、「聽說阿里山的姑娘很會唱歌原來是真的」、「第一名可愛，會唱歌還有銷魂表情呢！」現在快來一起欣賞貓貓的和音吧！（編輯：陳珮瑜）

 

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