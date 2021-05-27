影／到阿里山旅遊巧遇貓咪「仰頭和唱」　網笑：好療癒！

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▲網友玄蒙去年底與老婆到阿里山遊玩時，遇見一隻親人的白底虎斑貓，非常喜歡讓人摸摸。（圖／網友玄蒙授權提供）

× ▲網友玄蒙去年底與老婆到阿里山遊玩時，遇見一隻親人的白底虎斑貓，非常喜歡讓人摸摸。（圖／網友玄蒙授權提供）

▲玄蒙一邊對牠唱歌一邊撸牠。（圖／網友玄蒙授權提供）

× ▲玄蒙一邊對牠唱歌一邊撸牠。（圖／網友玄蒙授權提供）

▲玄蒙：愛情~（圖／網友玄蒙授權提供）

× ▲玄蒙：愛情~（圖／網友玄蒙授權提供）

▲原來貓咪的開關在背上！（圖／網友玄蒙授權提供）

× ▲原來貓咪的開關在背上！（圖／網友玄蒙授權提供）

▲玄蒙忍不住大讚牠是「阿里山之花」，非常會和音！（圖／網友玄蒙授權提供）

× ▲玄蒙忍不住大讚牠是「阿里山之花」，非常會和音！（圖／網友玄蒙授權提供）

他將阿里山之花的影片分享在貓咪社團，意外釣出不少曾去過該地的網友回應，另外也有許多人表示想去那裏朝聖，還紛紛留言笑說：「

有夠可愛，還吐著舌頭

」、「

天啊！這太療癒身心了

」、「

會唱歌的貓耶

」、「

頸圈會不會太緊？好魔性的喵聲XD

」、「

開關在背上

」、「

聽說阿里山的姑娘很會唱歌原來是真的

」、「

第一名可愛，會唱歌還有銷魂表情呢！

」現在快來一起欣賞貓貓的和音吧！（編輯：陳珮瑜）