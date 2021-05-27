為防疫考慮硬封城？柯文哲：不得已才會走到那一步

新冠肺炎疫情在北台灣持續延燒，因為萬華區阿公店群聚感染，造成社區感染的緣故，也讓台北市的疫情持續升溫，防疫指揮中心今（27）日公布確診數據，北市的確診案例又突破百例，也因此封城相關議題也重新浮上檯面。對此台北市長柯文哲今天下午在台北市防疫記者會上，提到台灣並不是極權國家，硬封城是不得已到疫情失控才需要用。





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柯文哲表示，雖然一開始是號召大家盡量降低活性，能不出門就不要出門，不過現在有很多人雖然不出門，但是全都聚在家裡開party打麻將，還是會有問題。所以現階段要改變成「不要群聚」，減少人與人間飛沫傳染的可能性。





柯文哲強調，希望民眾還是可以用常識判斷，先把疫情穩住，讓確診數目將下來。「我們雖然不是極權國家，但硬封城如果在不得已、疫情失控的時候才會用這招。」柯文哲強調，希望中央不要再針對疫苗做意氣之爭跟政治操作，老百姓的生命才是第一考量。



