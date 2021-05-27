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為防疫考慮硬封城？柯文哲：不得已才會走到那一步

▲因應確診數又破百例，台北市長柯文哲27日表示，台灣並不是極權國家，但硬封城是不得已到疫情失控才需要用。（圖／台北市政府提供）
▲因應確診數又破百例，台北市長柯文哲27日表示，台灣並不是極權國家，但硬封城是不得已到疫情失控才需要用。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-27 16:43:01｜2021-05-27 16:50:05

新冠肺炎疫情在北台灣持續延燒，因為萬華區阿公店群聚感染，造成社區感染的緣故，也讓台北市的疫情持續升溫，防疫指揮中心今（27）日公布確診數據，北市的確診案例又突破百例，也因此封城相關議題也重新浮上檯面。對此台北市長柯文哲今天下午在台北市防疫記者會上，提到台灣並不是極權國家，硬封城是不得已到疫情失控才需要用。

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柯文哲表示，雖然一開始是號召大家盡量降低活性，能不出門就不要出門，不過現在有很多人雖然不出門，但是全都聚在家裡開party打麻將，還是會有問題。所以現階段要改變成「不要群聚」，減少人與人間飛沫傳染的可能性。

柯文哲強調，希望民眾還是可以用常識判斷，先把疫情穩住，讓確診數目將下來。「我們雖然不是極權國家，但硬封城如果在不得已、疫情失控的時候才會用這招。」柯文哲強調，希望中央不要再針對疫苗做意氣之爭跟政治操作，老百姓的生命才是第一考量。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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