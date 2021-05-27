確診數曲線邁向平滑　柯文哲：與大家自發性防疫有關

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，防疫指揮中心今（27）日公布最新確診數字，台北市繼前幾天確診數降至百例以下後，今天又再度突破百例。台北市長柯文哲下午也召開北市防疫記者會，並且分析歷日來的確診案例，並且加上校正回歸的數字後，強調趨勢是呈現平滑的，等於是在民眾自動自發封城的情況下，疫情有控制住。





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柯文哲說明，校正回歸是因為當初PCR採檢爆量，導致研究室檢驗結果塞車。也因此就他預估，從採檢完到正式報告出爐，50%要超過5天。也因此他認為校正回歸的狀況，還是會持續延續，除非有讓PCR檢測有更快速方法，才有辦法免去校正回歸。





柯文哲表示，以近日來的趨勢，加上校正回歸的數字加進去後，前幾天的感染人數其實是很持平的。表示在民眾自動自發封城的情況下，其實疫情是有控制住的，柯文哲更強調，台灣並沒有像印度或是一些歐美國家，在疫情爆發時確診數就暴漲，代表疫情有受到控制。





柯文哲強調，雖然沒有像大家預期一樣，確診數很快就減少，但在嚴格控制下，疫情絕對會趨緩。柯文哲也向民眾喊話，從疫情爆發的18日起，至今僅經過不到10天時間，市民可能會覺得很漫長了，但是嚴格管控要看到防疫效果，起碼要兩個禮拜後，所以也呼籲國民要好好撐住繼續合作。



