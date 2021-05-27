癌末婆婆等不到報告病逝！醫曝「最後眼淚」故事　網淚崩

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魏智偉醫師昨日在臉書以「最後的眼淚」為題發文，透露一位癌末的婆婆，因為疫情的關係，在急診室等待採檢報告，一旁也只能有一個兒子陪伴。「漸漸，在急診呼吸心跳停止」，婆婆等不到採檢報告的結果，便先走一步離開了。
魏智偉醫師描述現場，「請兒子跟她說說話，道別、道謝、道愛，我幫忙讓婆婆身體擺出比較舒服的姿勢，幫婆婆蓋蓋被子。忽然發現，早已離開的婆婆眼角滲出淚水。兒子問我：媽媽很痛嗎？我說：她一點都不痛，只是捨不得你們」。
魏智偉醫師最後感慨，「疫情雖然拉開了人與人的距離，但是溫度還是可以傳遞」。隻字片語的急診現場故事非常觸動人心，在疫情嚴峻的當下更是讓人心有戚戚焉。資深媒體人黃暐瀚在底下留言回覆說，「短短幾行字，讓我眼淚直流。面對疫情，我們都要珍惜身邊的家人；也因為家人，我們要更勇敢、更堅定、更全力以赴地，對抗疫情」，其他網友也紛紛留言回覆說，「想起12年前我媽媽走的時候，也是這樣..想到的畫面永遠都是心裡的痛」、「急診醫師看盡了人生百態，對生命也有了更深一層的詮釋」、「看了好令人不捨，沒痛沒病阿婆一路好走」。（編輯：倪浩軒）
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