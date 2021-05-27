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癌末婆婆等不到報告病逝！醫曝「最後眼淚」故事　網淚崩

▲急診室醫師分享醫療現場故事，一位癌末婆婆等不到採檢報告出爐，不幸在急診室中過世，醫師與家屬的對話讓網友全淚崩了。（示意圖／取自unsplash）
▲急診室醫師分享醫療現場故事，一位癌末婆婆等不到採檢報告出爐，不幸在急診室中過世，醫師與家屬的對話讓網友全淚崩了。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 17:49:37

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增401例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案266例，且確診個案中新增13例死亡。國內疫情嚴峻，這些數字其實都反映著醫療現場一個個無奈的生離死別。急診醫師魏智偉就分享了一位癌末的婆婆，等不到採檢報告出來便於急診室中病逝，而守在一旁的兒子與醫師之間的對話，更讓網友全都淚崩了。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
魏智偉醫師昨日在臉書以「最後的眼淚」為題發文，透露一位癌末的婆婆，因為疫情的關係，在急診室等待採檢報告，一旁也只能有一個兒子陪伴。「漸漸，在急診呼吸心跳停止」，婆婆等不到採檢報告的結果，便先走一步離開了。

魏智偉醫師描述現場，「請兒子跟她說說話，道別、道謝、道愛，我幫忙讓婆婆身體擺出比較舒服的姿勢，幫婆婆蓋蓋被子。忽然發現，早已離開的婆婆眼角滲出淚水。兒子問我：媽媽很痛嗎？我說：她一點都不痛，只是捨不得你們」。

魏智偉醫師最後感慨，「疫情雖然拉開了人與人的距離，但是溫度還是可以傳遞」。隻字片語的急診現場故事非常觸動人心，在疫情嚴峻的當下更是讓人心有戚戚焉。資深媒體人黃暐瀚在底下留言回覆說，「短短幾行字，讓我眼淚直流。面對疫情，我們都要珍惜身邊的家人；也因為家人，我們要更勇敢、更堅定、更全力以赴地，對抗疫情」，其他網友也紛紛留言回覆說，「想起12年前我媽媽走的時候，也是這樣..想到的畫面永遠都是心裡的痛」、「急診醫師看盡了人生百態，對生命也有了更深一層的詮釋」、「看了好令人不捨，沒痛沒病阿婆一路好走」。（編輯：倪浩軒）

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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