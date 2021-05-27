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男友不讓解剖！20年後鄧麗君「真正死因」終於曝光

▲大陸的呼吸科專家鍾南山，在一次論壇活動時終於曝光鄧麗君的死因。（圖／翻攝鄧麗君文教基金會微博）
▲大陸的呼吸科專家鍾南山，在一次論壇活動時終於曝光鄧麗君的死因。（圖／翻攝鄧麗君文教基金會微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-27 19:04:23

「一代巨星」鄧麗君唱紅許多經典歌曲，在樂壇具有影響力，還因為畢生致力於慰問國軍，所以也有「永遠的軍中情人」美稱。而她在1995年在泰國過世，當時的男友堅持拒絕解剖，讓她的死因成為謎團，直到20年後大陸的呼吸科專家鍾南山，才終於揭開巨星的死亡之謎。

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鄧麗君在1995年的4月，與法國男友保羅一起入住泰國清邁梅坪酒店15樓的總統套房。在同年的5月8日下午鄧麗君氣喘發作，當時男友恰好外出採買食物，她急忙使用氣喘噴霧劑企圖讓呼吸緩和，沒想到卻沒有起到作用，還引發心肌梗塞，呼叫無果後倒地不起，直到被酒店職員發現，才立即送醫急救，但因為逢尖峰時間，延遲了車程，經搶救後不治身亡。

▲鄧麗君的死因成謎。（圖／翻攝鄧麗君文教基金會微博）
▲▼鄧麗君的死因直到20年後才被揭開。（圖／翻攝鄧麗君文教基金會微博）
▲鄧麗君的死因成謎。（圖／翻攝鄧麗君文教基金會微博）
弔詭的是，保羅外出歸來後，知道鄧麗君送醫搶救，不僅不擔心還倒頭大睡，直到獲知鄧麗君死訊。而當時的醫生提議進一步解剖鄧麗君的遺體，以得知真正死因，卻被保羅拒絕，他甚至強調「不准碰遺體，不准解剖」，讓外界懷疑鄧麗君的死因不單純。

直到20年後，大陸的呼吸科專家鍾南山，在一次論壇演說中，提及鄧麗君的案例，才終於公開了鄧麗君的死因。原來鄧麗君氣喘發作時，已經感冒了，先前為了不讓嗓音受感冒影響，請醫生開了許多噴霧劑，而此藥劑效果雖好，但噴多了會導致心律失常等嚴重副作用，鄧麗君對此並不知情，導致噴霧使用次數過多，尤其在氣喘發作時，用藥次數更多，才使副作用加重，且送醫路程耽誤黃金就醫時間，才讓憾事發生。

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