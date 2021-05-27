▲ 最佳家庭用車！Volvo XC90 獲美國《Parents Magazine》青睞

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《Parents Magazine》是全球各地父母親獲取資訊的主要渠道，此次評選特別咨詢獲得認證的兒童安全技術人員與編制內的汽車專家，評估超過 50 款擁有高科技、安全性、日常便利性，以及可滿足家庭多人乘坐的新車，包括小型廂型車、三排座椅休旅車與家庭房車等類別。而能夠入圍 2021年度最佳家庭用車的關鍵標準，包括車廠安全測試的星等、經兒童安全技術人員認證許可的汽車座椅，同時藉由試車人員評估煞車、轉向、加速及安全科技測試等全方位評測。
XC90 擁有齊全標準安全配備，包含智能駕駛輔助科技、易於拆裝兒童安全座椅的 LATCH 系統、及整合後座椅內的兒童增高座椅等。另外值得一提的是，英國的《WHAT CAR》亦對 Volvo XC90 的座椅設計給予肯定，便利第三排進出的第二排座椅設計，能同時容納三張兒童安全座椅的第二排空間等，在在顯示 Volvo 車艙空間的體貼設計與巧思。
Volvo XC90 高標準安全科技亦獲得了美國公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety,IIHS）的 Top Safety Pick Plus（TSP+）肯定。自 2013 年起至 2021 年 3 月止，Volvo 獲得年度 TSP+ 肯定數量超過其他汽車製造商，同時 XC90 甚至獲得美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA）五星級安全評價。