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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽的魅力，往往在於那些能將龐大壓力轉化為藝術的頂尖對決。在國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰，洛杉磯道奇作客亞特蘭大勇士的比賽中，道奇日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）用7局狂飆10次三振僅失1分的完美表現，帶領球隊以3：1取勝聽牌。山本由伸今天球數未破百（僅用98球），就投滿了7局，能用153公里的速球讓打者揮空，也能用146公里的指叉球三振對手，堪稱是現代版的「控球大師」麥達克斯（Greg Maddux）。這場比賽的看點，早在第一球投出前就已拉開序幕。轉播鏡頭捕捉到，賽前在球場熱身時，勇士的先發投手、2024年賽揚獎得主塞爾（Chris Sale），主動對著遠處的山本由伸碰觸帽簷致意；而山本由伸也隨即伸出右手食指並點頭回敬。負責轉播解說的名人堂投手史摩茲（John Smoltz）讚嘆：「他們彼此相互敬重，兩人都深知這場比賽的關鍵在於誰能頂住壓力、不輕易掉分。」這份古老而優雅的體育精神，為這場劍拔弩張的季後賽增添了一抹如詩如畫的溫潤色彩。此役山本由伸全場主投7局用了98球，其中高達62顆好球，僅被敲出4支零星安打，狂飆10次三振，且僅送出1次保送。他全場唯一的亂流出現在5局下，在無人出局被攻佔滿壘的情況下，硬是靠著精準的配球製造滾地球，將失分控制在1分。美國知名數據公司《OptaSTATS》隨後發布了一項驚人紀錄：「自1988年引進投球軌跡追蹤系統以來，山本由伸是大聯盟史上『唯一』能在季後賽客場先發中，同時達成『投滿7局以上、飆出10次以上三振、保送不超過1次，且用球數低於100球』的投手。」這項極致的控球與效率指標，讓許多人將他與勇士隊傳奇名投麥達克斯相提並論，直呼他簡直是「新世代的麥達克斯」。麥達克斯過去正是以精準控球、極低保送率與高效用球數聞名，而山本由伸在這場高壓的季後賽客場中，完美復刻了這項絕技。山本由伸過去在道奇隊投得局數並不算長，但最近兩季他的續航力越來越好，這一點對牛棚不佳的道奇隊來說至關重要，而9局上守護神迪亞茲（E. Diaz）的狀況，也證明今天山本由伸能撐滿7局有多重要。回顧兩人今年8月底的交手，當時山本由伸首局挨轟吞敗，而塞爾則上演完封勝。面對這次在季後賽的重逢，山本由伸賽後坦言：「上次是我先失分導致球隊輸球，所以今天我非常在意不能先掉分。當隊友先打下3分後，我更能放開來投。」去年季後賽，山本由伸在世界大賽繳出神級表現並勇奪MVP，今年他再次證明了自己的「大心臟」。《紐約郵報》（New York Post）資深記者海曼（Jon Heyman）在賽後發文評論道：「儘管山本由伸簽下的12年3.25億美元（約合新台幣104億元）合約，比當初外界預期的還要多出1億美元，但就他展現出的價值來看，這筆合約最終很可能會成為史上最划算的超值交易。」山本由伸雖然因為和大谷翔平同隊而少了一些討論和關注，但去年的世界大賽MVP，再到今年一整年已經儼然是王牌表現的成績單，他正在證明自己的價值不比球隊任何一人低。