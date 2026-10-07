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▲Wing Stars今（7）日發文證實共7位女孩離隊。（圖／Wing Stars臉書）

27歲啦啦隊女神一粒（趙宜莉）加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」2年多，憑藉空靈外貌與甜美應援風格，擄獲大批球迷的心。今（7）日球團證實離隊，同時宣布李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈也將告別Wing Stars，消息一出震撼粉絲。一粒近日傳出可能離開Wing Stars並轉戰北部球隊，球團當時並未正面證實，僅回應：「目前有些事情不方便透露，後續有消息會再另行通知。」今（7）日台鋼雄鷹發文證實包括一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈等7位女孩將離隊，並送上最美好的祝福，願她們未來一切順利，持續閃閃發亮，文中還提到：「在這三年的時光裡，她們在無數場熱血的比賽中全力應援，與鷹援軍並肩作戰；也在每一個大大小小的舞台上，不斷挑戰自己、綻放光芒，每一次應援、每一個瞬間，都化作一顆顆珍貴的金色記憶球，收藏在大家心裡。」而一粒離隊消息一出，立刻讓大批粉絲感到錯愕與不捨，紛紛留言表示：「好多意外之外的人」、「我的天哪！」、「其他五隊可以趕快搶人了 」、「把一手好牌往外推」、「怎麼回事，太誇張啦」、「Thankyou 這麽多位啊。」一粒因甜美外型，加上「葉保弟」應援曲爆紅，成為Wing Stars人氣啦啦隊員之一，今年她更首度成為「CT Amaze」啦啦隊女孩，與中華隊一起前往WBC世界棒球經典賽應援，在場邊的表現被日媒譽為「奇蹟的美少女」，人氣再度攀升。如今球團宣布一粒離隊，未來動向也引起關注，更傳出她將加入「樂天桃猿」，不過消息尚未獲證實，後續只能等待球團官宣。