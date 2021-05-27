【影】Porsche Taycan 從祖文豪森到你手中的「綠色長征」
您可曾想過，為您量身訂製的保時捷 Taycan，如何從德國祖文豪森工廠送達您的手中？保時捷首款純電跑車 Taycan 自 2020 年 12 月在台灣發表以來，成功擘劃品牌的純電動能新紀元。實際上，這不僅是一部純電跑車，每一部 Taycan 自德國祖文豪森工廠出廠，直到抵達最終目的地並交付在地授權經銷商之前，都必須完成一段長達 9,000 公里，至少七到八週的綠色長征之旅。
2GameSome - 有車賞
2021-05-27 19:25:00
這趟綠色長征由百分之百的碳中和製程展開。保時捷自 2017 年一月起於所有生產據點啟用風力、水力或太陽能等再生能源，而 Taycan 正是保時捷第一部實現碳中和製程的車款；不僅如此，保時捷更在車輛生產以外的領域投注極大心力，以盡量減少車輛運送過程所產生的碳足跡。每一部 Taycan 出廠後，將從 Kornwestheim 裝卸站出發，透過鐵路運送至德國西北部的 Emden 海港，準備展開海上旅程；而所有自 Kornwestheim 及 Leipzig 裝卸站啟程的保時捷新車，自 2018 年起便都是用再生電能進行運送，每年可減少 6,000 多噸的二氧化碳排放。
緊接著，Taycan 將乘船行經蘇伊士運河（Suez Canal），歷經 45 天海上之旅，最終抵達台北港，由保時捷授權經銷商進行完整徹底的檢查，確保車況處於完美狀態，再交付車主。不僅如此，保時捷更提供最獨特的購車體驗，每位 Taycan 車主可隨時透過 My Porsche 的 Porsche Picture in Production，檢視預訂新車的生產狀態，參與愛車獨一無二的產製旅程。