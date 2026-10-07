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洛杉磯道奇隊今（7）日作客亞特蘭大勇士隊進行國聯分區系列賽（NLDS）第三戰，雖然靠著日籍王牌山本由伸主投7局狂飆10次三振僅失1分的超好投，以及赫南德茲（Kiké Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）的背靠背全壘打奠定勝基，但場上卻傳出令人不安的傷情。37歲游擊老將羅哈斯（Miguel Rojas）在8局上半打擊時因腰部不適退場，《FOX Sports》場邊報導指出，其實在第5局羅哈斯就因滑倒感到不適。羅哈斯在8局上半傷退，當時道奇以3：1領先。開路先鋒大谷翔平選到保送上壘後，輪到羅哈斯上場打擊。羅哈斯在看第一球後便露出伸展腰部的動作；隨後面對勇士左投蘇特（Brent Suter）揮出界外球時，更露出明顯的痛苦神情並走出打擊區。道奇防護員見狀隨即衝上場關切，經短暫評估後決定將他換下。羅哈斯隨後一瘸一拐地走回休息區，由艾德曼（Tommy Edman）代打上陣。道奇球團賽後隨即發佈官方聲明，證實羅哈斯是因為「腰部緊繃」提前退場。根據美國轉播單位《FOX Sports》場邊報導指出，羅哈斯早在5局下半處理勇士重砲阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出的二壘方向滾地球時，就曾因滑倒而首度感受到腰部不適，隨後咬牙撐至8局打擊時傷勢加劇才不得不退場。羅哈斯作為道奇陣中的資深內野核心，本季在防守端與休息室領導力上皆扮演舉足輕重的角色。由於本季結束後羅哈斯考慮退役，不少球迷與美媒很關切他的傷勢狀況，擔心這會不會是他大聯盟生涯的終點。