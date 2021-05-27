出國搭機怕有「人與人的連結」，那就買架全新Honda Jet Elite S嘍，安全、里程升級上市！

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全新的Honda Jet Elite S，進行了幾項升級，首先最大起飛重量約增加了200磅，有效載重也略為增加，使得載客總重或載物總重獲得提升，並透過更有效的能源管理，最大續航里程約可增加海裡（約222公里），而最大起飛重量增加後，飛機的整體配重也重新配置，維持重心均衡；同時在飛航電子通訊系統上也有所升級，更新部分功能，強化文字數位訊息傳輸能力，以明確的文字訊息，避免地面航管與飛行員間的言語溝通誤判，減輕飛行員負擔，以利提高飛行安全。
系統升級部分，增加了：
- FAA Data Comm：美國提供的機載通訊系統，透過數位訊息通訊系統，將傳統以語音命令方式下達之飛航資訊改以文字方式傳遞，提升訊息準確性與銷率。
- ACARS（自動通信尋址和報告系統）：利用無線電或衛星通訊，自動發送與接收飛機操作所需要的資訊，例如：該架飛機之出發/目的地、編號、飛行計畫、天氣與機載燃料數量等。
- COM3：一種通訊方式，當不使用數位聯網通訊時，當作第三個VHF無線電信頻道，提高整體通訊可靠性。並可與FAA Data Comm和ACARS同時使用。
除了，數位通訊與飛行穩定安全的提升外，全新Honda Jet Elite S在外觀上也增加了青銅色、豪華金、深海藍三種塗裝顏色，而機身上的Honda Jet Elite S字樣徽飾中的〝S〞也以紅色強化意象。
在全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻下，人類移動方式也得盡可能地避免「人與人的連結」，對高端層峰人士而言，買架商務客機，似乎變成了不錯的選擇，尤其Honda Jet宣稱是同級機中效率最高、最安靜、最快、最高和續航力遙遠的機種，更是展現相當高的C/P值，難怪問世以來，銷售表現相當亮眼。