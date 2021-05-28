陳時中投書泰媒　籲讓台灣參與全球衛生網絡

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經理人報（Manager Online）24日、民族報（theNation）以及鮮新聞英文報（Khaosod English）25日分別刊出陳時中的投書。
投書表示，台灣因鄰近中國，曾被預測會是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響最嚴重的國家之一，然而因為有2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，台灣研判此種新興疾病的嚴重程度及傳播速度遠超過全球各界認知，所以自2019年12月31日起台灣充分利用各種資訊加強監測。
投書提到，台灣民眾信任政府並全力配合，是台灣抑制疫情的關鍵之一，政府循序漸進制定疾病管制規定，確保資訊正確與即時並維護個人隱私與自由，也堅持公平原則，對弱勢族群（包含移工）提供優先保護，以主動回應人民的期待。
投書指出，近期因變種病毒活躍而引發多國疫情緊張，同時由於確診病例驟增，導致住院需求飆升，形成醫療設備及照護人力都瀕臨極限的狀況。
台灣有項寶貴經驗能與世界分享，自SARS後建立起「全國傳染病防治醫療網」，運作獲法律授權，政府可依據公共衛生和臨床照護需求，指定網內的醫院收治高度傳染性疾病患者，事實證明此機制有助於保護醫療系統並避免醫療工作者負荷過重，讓大多數非武漢肺炎醫療服務能持續在疫情流行期間正常運作不受干擾。
投書表示，武漢肺炎疫情再次證實台灣不應被排除在全球衛生網絡之外，台灣更是全球新興傳染病威脅的監測及警報系統中不可或缺的一環，在疫情衝擊下，台灣也展現出對於生醫治療及相關工具的快速研發及產製能力，如果台灣能全面參與全球新型冠狀病毒診斷試劑、疫苗及治療藥物的供應平台，一定能有所貢獻，期待攜手和世界合作。
投書最後籲請世界衛生組織（WHO）及各方堅定支持將台灣納入WHO，讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，與世界各國合作落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。（編輯：郭中翰）1100527