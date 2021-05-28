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義大利5月將取得1700萬劑疫苗　6月開放全面接種

▲義大利政府表示，5月最後一批採購的850萬劑COVID-19疫苗這兩天會到貨，5月取得的疫苗總量將達到1700萬劑，預計6月10日起可從原本的分年齡層施打，改為全面開放登記。圖為先前疫情嚴重時，於羅馬街頭戴口罩的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利政府表示，5月最後一批採購的850萬劑COVID-19疫苗這兩天會到貨，5月取得的疫苗總量將達到1700萬劑，預計6月10日起可從原本的分年齡層施打，改為全面開放登記。圖為先前疫情嚴重時，於羅馬街頭戴口罩的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-28 06:04:05

（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）義大利政府今天表示，5月最後一批採購的850萬劑COVID-19疫苗這兩天會到貨，5月取得的疫苗總量將達到1700萬劑，預計6月10日起可從原本的分年齡層施打，改為全面開放登記。

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義大利政府表示，6月的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗進貨量更將上看兩千萬劑，目前義大利疫苗儲備量已足夠涵蓋各年齡層，除了目前法規允許施打的18歲以上成年人，義大利政府也預購了替未成年族群施打的疫苗存量，一旦歐盟藥物局放寬限制，就可以針對12到18歲族群施打疫苗。

義大利5月到貨的數批疫苗包括美國輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）與AZ疫苗4種。

其中輝瑞疫苗因為有較高的冷凍保存要求，到貨後將直接送往各地區的醫療指定機構，其他疫苗則送往國防部國家疫苗中心，由國防部與郵局的承運單位在憲兵與警察的護送下分配到各地區。

義大利去年12月開始施打疫苗，從醫護、軍警、教師等類別優先施打，再依照染疫後可能演變為重症的高齡與患慢性病族群先接種，之後隨著年齡層逐漸向下普遍接種。目前在北部地區的施打對象已觸及30歲年齡層，南部與離島進度則較慢。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，目前80、90歲以上的高危險族群已經完成約9成以上的接種率，但是60幾歲的族群疫苗覆蓋率只有65%，還是有很多人憂心疫苗副作用而不願接種，醫療機關必須加強聯繫與說服的工作。

報導指出，為了快速達到全民接種目標，必須簡化手續，因此在各藥局就能接種是義大利政府近日力推的政策，預估9月底可以完成全民接種。

隨著暑期即將來臨，有些義國民眾接種第二劑疫苗的時間會落在假期當中，許多旅遊勝地的區長要求開放施打「度假疫苗」。義大利中央政府與地方協調後，同意若義大利旅客跨區度假的時間長達3週以上，可以申請在異地打第二劑疫苗，但如果只是一、兩天的短期旅遊，民眾仍須回到自己的居住地接種。（編輯：周永捷）1100527

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