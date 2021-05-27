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15萬莫德納來台前「保密到家」！綠委曝困境：政府必須吞

▲15萬劑首批莫德納疫苗即將來台，民進黨立委鄭運鵬坦言，自己也是「太太看新聞後轉告」才得知。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.22）
▲15萬劑首批莫德納疫苗即將來台，民進黨立委鄭運鵬坦言，自己也是「太太看新聞後轉告」才得知。（圖／記者呂炯昌攝，2021.02.22）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 23:43:11

15萬劑首批莫德納疫苗即將來台，據悉將由華航承運，今（27）晚已經從盧森堡起飛經杜拜，約在28日傍晚運抵台灣。對此，民進黨立委鄭運鵬坦言自己也是「太太看新聞後轉告」才得知，隨後他也揭露台灣面臨「困境」。

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指揮中心指揮官陳時中，在27日晚間突然召開臨時記者會，現身疾管署一樓記者室，回應疫苗來台細節。陳時中表示，首批莫德納疫苗共15萬劑，將在台灣時間5月28號凌晨從盧森堡啟運，並且在下午抵台。

鄭運鵬也在臉書上無奈表示，「有時候政府必須吞下來，這是國家的困境，不該是國人的武器。莫德納疫苗明天到達，講真的我也是太太看到新聞才告訴我的，政府保密到家」。

▲鄭運鵬分析此次莫德納突然來台，背後所面臨的困境。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬分析此次莫德納突然來台，背後所面臨的困境。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）
前兩週本土疫情飆高，讓民眾針對疫苗的重視度急速上升，鄭運鵬也坦言「指揮中心從來沒有講有這一批莫德納，只講過有樣本來送驗」。他也提到，有藍營的聲音施壓要買BNT、甚至不滿美國等等，「指揮中心都吞下來，也不願意透漏今天的莫德納疫苗，我相信還是害怕臨時生變破局」。

鄭運鵬感慨「上述幾點顯示的都是台灣國際困境、兩岸關係的國內化，這不是政治，這是現實，誰來執政都是一樣現實，不然，國民黨的教戰守則也不會提醒要迴避這個現實了。黑道自古都是用命和藥來威脅白道，就是因為，這個最有效。國內這一波逼宮，和中國這一波統戰，我也認為是民進黨執政這五年來最有效的」。（編輯：潘毅）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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