15萬莫德納來台前「保密到家」！綠委曝困境：政府必須吞

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鄭運鵬也在臉書上無奈表示，「有時候政府必須吞下來，這是國家的困境，不該是國人的武器。莫德納疫苗明天到達，講真的我也是太太看到新聞才告訴我的，政府保密到家」。
前兩週本土疫情飆高，讓民眾針對疫苗的重視度急速上升，鄭運鵬也坦言「指揮中心從來沒有講有這一批莫德納，只講過有樣本來送驗」。他也提到，有藍營的聲音施壓要買BNT、甚至不滿美國等等，「指揮中心都吞下來，也不願意透漏今天的莫德納疫苗，我相信還是害怕臨時生變破局」。
鄭運鵬感慨「上述幾點顯示的都是台灣國際困境、兩岸關係的國內化，這不是政治，這是現實，誰來執政都是一樣現實，不然，國民黨的教戰守則也不會提醒要迴避這個現實了。黑道自古都是用命和藥來威脅白道，就是因為，這個最有效。國內這一波逼宮，和中國這一波統戰，我也認為是民進黨執政這五年來最有效的」。（編輯：潘毅）
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