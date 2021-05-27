醫護前線奮鬥中！板橋人「100碗火鍋」支援　萬人全暖哭

國內新冠疫情不見趨緩，指揮中心也宣布延長全國第三級疫情警戒至6月14日，而隨著本土個案激增，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，日前就有名前亞東醫院護理師表示在疫情關頭，竟然收到板橋當地民眾送來100份小火鍋的鼓勵，讓她不禁感動直言「疫情壞，但人心總是好的！」。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

這名女網友日前在臉書社團《我是板橋人》發文提到，自己是前亞東護理人員，身旁有許多學姊、學妹和好友們都還在前線努力中，沒想到卻有店家在結束營業前準備了100碗火鍋，直接送到亞東醫院，這個暖心的行為也讓原PO感動表示「在這個人人自危的時刻還能體恤醫護人員，我們都知道疫情壞，但人心總是好的」。

▲不少醫護人員仍在院內作戰，幾乎忙到沒時間用餐。（圖／翻攝自臉書社團《我是板橋人》）

× ▲不少醫護人員仍在院內作戰，幾乎忙到沒時間用餐。（圖／翻攝自臉書社團《我是板橋人》）

此外，她也提到「一直戴口罩讓大家很不習慣，但戴口罩真的不用警察盯」，希望民眾也能好好保護前線也很辛苦的警務人員，「醫護人員內心堅強但家人是我們的軟肋沒有家人支持，我們都走不到今天，請大家不要歧視、標籤、排擠、另眼看待他們 」，更強調這些站在防疫第一線的工作者們不需要英雄式崇拜，只需要大家齊心抗疫、彼此支持。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

文章曝光後，不少感同身受的網友也紛紛留言回應「我太太也曾是抗sars的其中一員醫護，所以我很清楚那種壓力，甚至恐懼！」、「十幾個小時才吃一餐真心疼，台灣有妳們真好」、「暖心又暖胃阿」、「感謝醫護人員了，他們真的跟打仗一樣，而我們只能把自己的後勤防疫做好做滿」。（編輯：楊智傑）