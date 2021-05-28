SSC Tuatara強化產品陣容，推出空力套件加持及馬力達2,200匹的新車型!

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SSC Tuatara為了拓展產品陣容這次增加了Striker與Aggressor兩款新車型，前者在重新調整車體空力套件後大幅提升了高速下壓力，外觀最明顯的是車尾加了一組具有垂直穩定翼的巨型固定式尾翼，配合原本的主動式尾翼與車身多處新增翼板，可在時速超過250 km/h後產生近500公斤的下壓力，約莫是標準車型的3倍之多，其中55%的下壓力著重在車尾以確保高速下能獲取更平衡及穩定的動態表現。
另一款Aggressor聽名稱就知道是性能更為激進的版本，以Striker為基礎下將動力再往上拉升至2,200匹的新境界，不過原廠尚未提供相關的測試性能數據，不過對比破極速紀錄的標準版Tuatara來看，在提升近500匹馬力後相信紀錄還會再向上推升，不過可惜的是這輛車僅限定賽道使用，內裝也將有一體成形客製化賽車座椅及多點式安全帶等配件；而SSC僅打算各生產100部標準版Tuatara及Striker，賽道專用的Aggressor將只有10部限定，雖然SSC尚未發布這兩款車的報價，若以標準車型160萬美金(約新台幣4,500萬)的報價來看，在更多空力套件及更大馬力加持下的新車型肯定又是個天價了!