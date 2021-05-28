陳其邁推防疫互助經濟　力挺餐飲、運將度難關

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陳其邁表示，高雄市的餐飲業約19,600家，就業人口約10萬人，銷售額月均55億元。疫情升溫後，餐飲業的營業額就下降了5成；另一方面，高雄市的計程車業者的日均營業額，跟4月相比之後只剩下2成。而高雄市總共有9,269輛計程車，這對於兩個產業的衝擊相當大。
陳其邁強調，為了紓困兩大產業，和業者們經過積極的溝通以及整合，推出「高雄好家載-防疫互助經濟」紓困方案。預計將投入1億的預算，期待能創造超過8億的產值，同時幫助兩大業者紓困。透過數位工具，結合餐飲業者與計程車業者打造防疫互助經濟。
鄧師傅功夫菜執行長鄧至佑表示，疫情影響之下，外送成為餐飲業的主戰場，對於疫情前內用為主的店家來說，是個莫大的挑戰。這次市府推出的方案解決的兩大產業的困境，互助開發新通路，成為業者轉型的重要助力。
經濟發展局局長廖泰翔表示，本次透過解構消費者的用戶體驗流程再結合不同產業以建立完整服務，期待藉由結合消費者、餐飲業與計程車業者打造防疫互助經濟，也歡迎有興趣加入「高雄好家載—防疫互助經濟」的餐飲業者，可洽詢一卡通公司07-791-2000 申請，民眾只要線上點餐滿499元，市府即補助85元基本車資，由運將專車幫您把名店美食送到家。
廖泰翔也透露，平常外送平台吃不到的名店美食也將陸續加入，歡迎民眾踴躍訂購，在家堅守防疫防線，更可和家人一起享用最美味的道地餐飲。
台灣大車隊協理陳治平則表示，市長陳其邁投身公共事務以來，就非常照顧計程車業者，尤其是在行政院副院長任內，不論是協助運將優先取得口罩，或爭取紓困補助都全力促成。
陳治平強調，這波疫情來勢洶洶，影響車隊營收高達8成，對司機生計影響甚鉅，所幸陳其邁市長帶領市府團隊，積極地發揮創新思維，突破法規限制，幫助運將找到新商機，更促成運輸、餐飲兩個受創最深的產業共同合作，創造全新服務模式，打破過去政府依法行政的刻板印象。
交通局長張淑娟指出，交通局將會要求計程車業者，督導所屬運將落實防疫規範，包括接觸食品前手部應完成清消、自備外送保溫箱，以及送餐結束後立即進行箱體內清潔，運送途中也必須避免打開外部包裝，讓民眾安心防疫、享用美食。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。