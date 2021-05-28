影／確診者吐露染疫心路 鼓勵民眾「相信台灣醫療體系」
「為保護家人，我一個人獨自面對....」粉專「486先生」昨27日分享一則確診者告白的影片，影片中確診者吐露染疫的心路歷程，並揭開一路從檢驗確診、防疫團隊送至集中檢疫所，至檢疫所隔離的生活。她坦言當下得知確診時，心情很崩潰、很複雜、很害怕，她拍片述說染疫過程，鼓勵民眾要「相信台灣醫療體系」。
影像中心/綜合報導
2021-05-28 10:35:37
影片中她吐露，當下得知確診第一想法是，擔心和自己曾有接觸的家人、小孩，甚至是陌生人，會不會因為自己而染疫。確診後她遵循政府防疫團隊腳步，來到集中檢疫所進行隔離治療，她述說雖然檢疫所環境並非豪華，但需要的用品都有，且雖然不如家中舒適，但空間仍是乾淨整潔的。
影片最後，她向同為確診者喊話，她說道國內確診者八成是輕症者，只要好好遵守醫護人員的指導，相信以台灣的醫療體系，很快就能回歸正常生活。她也呼籲大家要出門要戴口罩、勤洗手，做好社交安全距離，保護自己也保護他人。樂觀正向的真心告白，網友紛紛獻上應援，也替台灣醫療人員加油打氣。（影音編輯：謝美伶） ▶感謝授權：486先生
完整影片：https://bit.ly/3wFeclW
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