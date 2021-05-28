萬華高風險民眾健保卡註記 指揮中心：5／29依法刪除
國內新冠肺炎本土疫情嚴峻，台北市萬華區更是這次疫情熱區，因此指揮中心將萬華區高風險住民於健保卡上註記，卻傳出有萬華居民被醫療院所拒絕看診。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（28）日表示，針對萬華高風險族群健保卡註記，是要協助醫事人員判斷，而此註記措施自5月15日至5月29日，5月29日結束後，就會依法定程序刪除註記，他也呼籲醫療院所絕不能有拒絕高風險民眾就醫的情況。
記者顏真真/台北報導
2021-05-28 11:31:38
陳宗彥說明，從去年開始為了防疫需要，指揮中心即針對高風險族群就會有相關註記，這是基於保護全體國人，也讓高風險民眾就醫時，醫療人員可對高風險族群做最好的診斷，亦可確保民眾的安全健康。
不過，他也強調註記措施僅是協助判斷並找出確診者，醫療院所遇到這問題要協助救醫，絕對不能有拒絕高風險民眾就醫的狀況。此外，陳宗彥說萬華高風險族群健保卡註記自5月15日至5月29日，5月29日結束後，就會依照法定程序刪除註記。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。