砸錢吸引民眾打疫苗！加州豪撒32億

美國的新冠疫情，隨著拜登政府大力推動疫苗接種計畫，已逐漸趨緩，不過為了鼓勵全民盡量都打疫苗，各州政府都祭出不少獎勵，就是希望民眾能乖乖接種。加州政府為鼓勵更多人打疫苗，近日更宣布將提供總額高達1億1650萬美元(約新台幣32.3億)的獎金。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-28 11:46:00｜2021-05-28 11:47:35
綜合外媒報導，加州政府27日宣布，設置大型疫苗施打獎勵機制，最大獎包含150萬美元(10個名額)，以及5萬美元(30個名額)，將分別於6月15日、6月4日至6月11日間揭曉得主，而6月15日也是加州即將全面重啟的日子。
就算沒抽到大獎，頭200萬名的接種疫苗的加州居民，也能獲得打疫苗的參加獎，即一人一張面額50美元(約新台幣1390元)的「食品雜貨卡」，可在加州大部分的主要連鎖商場中使用。
加州公共衛生主任阿拉貢 (Tomás Aragón)表示，推出獎勵計畫的目的，在於鼓勵需要額外動力的人們接種疫苗、幫助確保加州的安全，將防疫破口出現的機率降到最低。
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