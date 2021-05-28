陳時中：6成民眾到10月可至少打一劑疫苗

（中央社記者林育瑄台北28日電）立法院朝野黨團今天協商紓困條例修正草案，國民黨立委曾銘宗詢問疫苗議題。衛福部長陳時中說，若要有6成民眾施打完第一劑，估計10月可以施打完，要看疫苗供應情況，相信年底前供應量應足夠。





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台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中25日宣布全國第三級疫情警戒延至6月14日。





立法院朝野黨團今天協商嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（紓困條例）部分條文修正草案，草案攸關紓困預算增至新台幣6300億元，並延長條例施行期至2022年6月30日。並邀請陳時中列席。





會中曾銘宗詢問疫苗到貨情況與施打安排等，以及何時施打第一劑的民眾可以達到6成等。





陳時中說，1000萬劑疫苗陸陸續續這幾個月會來，將根據到貨的疫苗做適當分配。





至於何時能讓民眾打完第一劑，陳時中表示，這要看疫苗供應量，若要有6成民眾施打完第一劑疫苗，那大概要1400萬劑左右的疫苗，因8月底到貨的數量約為1100萬劑，可能還不足，目前預計的情況是約到9月才能有足夠的供應量，若是施打速度可以跟上，10月能施打完成。





陳時中說，要看疫苗供應情況，相信在年底供應量應該是夠的。





曾銘宗也質疑，染疫人數的校正回歸需要持續到何時。





陳時中說，校正回歸是系統之前沒跟上，現在積極希望把數字弄正確，並跟大家報告總數，校正回歸後的數字較能看出疫情發展，至於每天的總數則是看醫療整備是否能夠符合。（編輯：蘇龍麒）1100528



