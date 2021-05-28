麥當勞「隱藏美食」？女咬一口驚艷：是新品 店員揭真相
知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，加上時不時推出新品、方便且快速的特點，深受不少民眾喜愛。對此，就有網友分享自己近日去麥當勞點餐時，意外買到一款麵包，吃完之後讓她非常驚艷，直呼「以前沒看過，應該是新品」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 12:08:26
原PO在「Dcard」貼文指出「麥當勞肉桂捲真的太好吃了，滿滿的肉桂，天吶好香喔，我拍得實在有一點醜，但真的好好吃」只見貼出的照片，一個紙袋裡頭裝著一個肉桂捲，其與一般杯狀的肉桂捲形狀不同，屬於扁平型的肉桂捲，原PO第一次買到，吃完不禁直呼「這是不是麥當勞新品？」
貼文一出，網友紛紛回應「這不是新的哦，看這東西好久了，然後某天買滿福堡時店員突然問我想不想吃吃看看，他說很好吃，我就買了，真的滿好吃的，外酥內軟」、「喜歡肉桂味的會喜歡，不喜歡的肯定還是不愛」、「超好吃的！跟一些咖啡廳比起來也不貴，50塊而已」、「不敢吃肉桂...先pass」、「討厭肉桂味......很多麵包看起來很好吃但又不敢吃」、「怎麼都沒看過啊，哪裡有賣」。
而也有店員出面回應表示「這肉桂麵包要在McCafe的門市才有喔！出蠻久了，剛出爐整間店都會是肉桂味，一個賣50塊錢，出爐的時間基本上是早上7-9點、10-11點，然後下午一定也會烤，要看店裡面的銷售量，大致上晚上有剩也都是少量，畢竟麵包不能也不會放到隔天，我個人很喜歡」。（編輯：張嘉哲）