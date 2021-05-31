水解配方迷思你中了幾項？柚子醫師知識大考驗上線啦

被視為文明病的「過敏」，是很多人從小到大每日必面對的課題，也是許多爸爸媽媽最在意的議題之一，不只因為現代社會過敏兒的比例越來越高，過敏症狀越來越嚴重，更因為家中寶貝也深受臉上紅疹、異位性皮膚炎、副食品過敏或是氣喘等過敏症狀之侵擾，令人感到心疼不捨；不過，即使「過敏」已成為現代人的文明病，一般民眾對於過敏相關的醫學常識依然不足，甚至容易被錯誤迷思誤導，無助於預防或改善新生兒過敏的症狀。





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專精小兒專科、過敏氣喘專科領域的陳木榮醫師（柚子醫師），日前在「爸媽的十萬個為什麼？」網路影片中，分享時常在門診間被爸爸媽媽們反覆詢問的疑問，並將這些疑問製作成「過敏知識大考驗」小遊戲，讓參與遊戲的爸爸媽媽們，檢視自己對於育兒知識的了解程度，以及考驗爸爸媽媽們之間的默契。





▲柚子醫師陳木榮邀請三對爸媽一起參加「過敏知識大考驗」。（圖／翻攝自youtube）

在「過敏知識大考驗」中，陳木榮醫師拋出了許多問題，像是「爸媽沒過敏，小孩會過敏嗎？」、「寶寶小時候過敏沒關係，長大就好了？」、「所有的幼兒水解成長配方都一樣嗎？」、「幼兒水解成長配方是專門做給過敏寶寶喝的？」等，現場的爸爸媽媽們想破頭仍無法百分之百確定答案為何，甚至還會因為觀念不同而吵架。由此可知，不論是對於過敏症狀的認識，或是可以預防寶寶過敏反應的水解配方之觀念，爸媽們多半還是處於「霧煞煞」的狀態。





針對以上問題，陳木榮醫師細心解釋，過敏確實是會遺傳的，國外研究結果指出，父母若有過敏，小孩子有過敏機率隨之增加。不過陳醫師也強調，50%過敏的小朋友來自於沒有過敏的家庭，所以沒有過敏症狀的父母依舊不能掉以輕心；而且，小寶寶時期會過敏，若沒有積極採取行動預防過敏，長大後仍可能陸續出現其他過敏症狀，絕對不是「長大就好了」，國外研究更把這狀況稱做「過敏進行曲」，因此預防過敏的觀念就顯得非常重要。





▲陳木榮醫師強調，爸媽沒有過敏，仍要留意小孩會不會過敏。（圖／翻攝自youtube）

提到預防小孩過敏，大家應該都有聽過水解配方，但卻對「水解」這名詞不甚理解。陳木榮醫師表示，嬰幼兒時期最常見的過敏原就是牛奶蛋白，而水解是一種特殊技術，可以將容易導致過敏的大分子牛奶蛋白切成小分子，降低過敏反應的機率，營養成分不打折，不論小寶寶有沒有過敏，都可以選擇部分水解奶粉預防過敏。





▲要有效預防過敏，必須挑選具有精準定位水解技術的配方。（圖／翻攝自youtube）

但陳醫師也強調，如果水解配方不夠精準，無法準確地把牛奶蛋白的刺激(過敏原)切斷，那就失去預防過敏的意義了，因此建議各位爸媽們挑選水解配方時，一定遵循兩大重點，分別是要選有「精準定位水解技術」和具有「大規模臨床實證」的水解配方，如此一來才能準確切斷過敏原，為免疫系統尚未成熟的嬰幼兒建立過敏防護罩。



