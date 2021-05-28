政院推紓困4.0！韓國瑜喊「正視勞工需求」：勿忘苦人多

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韓國瑜今日在臉書發文表示，「人生不易，民生多艱，在疫情大爆發的今天更是如此。隨著台灣本土案例急劇增加，全國三級警戒延長至6/14，不但所有休閒娛樂場所與百貨公司等民生消費業者受到巨大的衝擊，還有許多靠著擺攤維生或經營小本生意的基層民眾，在短短兩個星期內盡皆驟然陷入生意慘跌、甚至根本無法營業的困境。」
韓國瑜指出，「因為疫情發展，各級學校和照顧機構暫停上課、開放。對於所有雙薪勞工家庭而言，家中有學童的家長們要突地面臨工作和家庭照顧如何兼顧的難題。許多平常必須依靠學校營養午餐溫飽的學生，也在停課後陷入生活困境，政府一定不能忘記要照顧到這些族群。另外，台灣其實有不少有托老需求的家庭，他們同樣也面對到家中長者無法前往日照中心，而請假自顧則會有來自公司壓力或薪水減少的顧慮。尤其在第一線抗疫作戰的醫療人員，他們更是正在承受著巨大的內外交煎壓力。」
韓國瑜強調，「我們喜聞樂見行政院將推動紓困4.0方案，並提案要再增加預算上限，我要在此呼籲政府，除了一般資金補貼、水電減免和紓困貸款之外，有許多不得不申請防疫照顧假的勞工朋友，他們的收入和生活也因為疫情受到直接衝擊，政府應編列相關津貼，讓這些在社會各個角落努力打拚的普羅百姓，在全力防疫之餘，能減少為生計所苦的煩惱。」
韓國瑜最後呼籲，「大多數的基層朋友都是承星履草、俛拾仰取的甘苦人，許多人一天沒工作就一天沒收入。懇請政府能夠尤其正視各階層勞工朋友們的處境和需求，真正照顧到廣大台灣辛苦勤勞的基層同胞們。」
針對紓困4.0方案，行政院長蘇貞昌表示，已請各部會盤點去年所遇到的種種問題，加強準備行政前置作業，會針對各項作業加強流程演練，讓發放作業順利，全力協助人民度過難關。（編輯：倪浩軒）
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