陳時中校正回歸「掀牌」說 近6成民眾認為影響公信力
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》5月24日到27日，針對指揮中心宣布「校正回歸」確診個案，進行調查，結果顯示，有56.58%的民眾表示，不認同指揮中心的做法外，針對陳時中的「掀牌」說，讓57.89%的民眾覺得影響指揮中心的公信力。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-28 12:43:39
台灣爆發社區感染，採檢量激增，指揮中心指揮官陳時中表示，由於登打檢驗的程序繁複，導致檢驗塞車，地方醫院才會延遲通報，因而有「校正回歸」的問題，目前指揮中心簡化流程，政委唐鳳也協助改良通報系統，讓500筆資料僅需10分鐘就能上傳。
不過，從22日開始到27日，指揮中心仍每天都有「校正回歸」確診個案，從本次民調可以發現，有56.58%的民眾表示，不認同指揮中心的做法，認為每天記者會公布後，隔幾天再校正，讓當下公布的個案數字沒參考價值﹔但支持指揮中心「校正回歸」的民眾也不少，有42.27%支持率，他們認為疫情當前，能完整公布事實最重要。
針對地方醫院因重複核驗、登打問題，才延遲通報，現階段出現「校正回歸」的狀況，是否會讓人質疑中央的防疫能力？有59.84%的民眾認為確實會質疑，全球對抗新冠肺炎一年多，指揮中心卻沒有準備好疫情爆發後，相關的採檢政策應對﹔而有39.11%的民眾則表示，採檢量突然激增，有延遲通報情況，或是修正作業方式很正常。
最後，面對「校正回歸」爭議，陳時中解釋這是「掀牌」，而非「蓋牌」，是否會影響指揮中心的公信力？有57.89%的民眾表示，聽到這樣的說法，對於指揮中心的言論，確實造成不信任感﹔而有40.20%的民眾依然支持指揮中心，表示「掀牌」說只是一種說法，還是相信指揮中心的防疫作為。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4,736人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。