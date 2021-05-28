疫情重創經濟！民團發公益活動 AVEC理事長豪捐防疫物資
新冠疫情爆發至今已逾一年之久，而台灣則是到近一個月突然大爆發，防疫等級至今也已來到3級階段，原定維持至5/28即會告一段落，但眼見疫情不見趨緩，中央指揮中心決定將3級警戒延長至6/14。有鑑於此，在一起管顧科技股份有限公司董事長亦為社團法人中華職訓教育創新發展學會（以下簡稱AVEC）理事長薛煒立特別於今（28）日，捐贈100份防疫愛心便當和500份防疫護目鏡給台中榮總的防疫人員，感謝他們的辛勞。
生活中心/綜合報導
2021-05-28 13:17:54｜2021-05-28 13:40:47
薛煒立董事長表示「因疫情急速升溫，醫療體系面臨緊繃狀態，第一線醫護人員的安全也面臨嚴重的考驗，因此這次特別採購了護目鏡，希望能夠替防疫盡一份心力」，而教育部也因應防疫等級，將5/19開始的停課令同步延長至6/14，提供校園營養午餐的團膳公司也受到這波影響，所以薛煒立更指出「今天所提供的便當食材是特別向此次受到停課影響的小農採購，並委託一樣受停課影響的團膳公司製作，格外有特別意義」。
台中榮總公關組主任李萬國表示，「第一時間接到消息時，感到相當欣慰。疫情當前，在人人都陷入恐慌的最近，能夠有企業主帶頭響應做公益，是非常不容易的事情，一定會將這份心意好好的轉交到醫護人員手中，讓它發揮最大的效用」，而沙鹿果菜運銷合作社表示華興青果行生產的有機蔬菜，一直以來都以供應團膳企業公司為主，全國停課對於產地農民而言，幾乎中斷了全部的收入。為了協助產地農民一起撐過去，合作社在農糧署的輔導下發展蔬果箱宅配業務，消費者不出門也可以吃到產地直送的新鮮有機蔬菜，產地農民也不至於血本無歸。華興青果行的老闆廖瑞生表示「這次受到教育部停課的影響，造成蔬菜供應鏈間斷，加上最近天氣高溫導致蔬菜更不容易保存。這波疫情對他們造成非常大的衝擊，因此非常感謝薛煒立理事長的慷慨解囊」。
團膳業者童育賢董事長說，「在因緣際會下透過勞動力發展署中彰投分署的小人提計畫認識了AVEC薛理事長，在第一時間收到停課延長通知時，理事長馬上主動伸出援手協助資源整合，透過專業營養師團隊以及通過HACCP食品認證的中央廚房，推出營養均衡的健康覆熱食品，為民眾的食安健康做第一線的把關」。
最後AVEC薛煒立理事長表示「本次活動只是一個開始，接下來也會號召更多學會所輔導的企業、會員一同來響應，購買蔬果箱或覆熱食品，不僅僅幫助台灣小農，還可以一起在家做公益。消費者每訂購一箱蔬果箱，台邑餐飲將捐贈10元給行政院衛服部防疫中心，邀請大家一起在家挺產地做公益，如果有其他民眾也願意響應幫忙小農或有需要協助的企業，都歡迎直接與我們聯絡」。
聯絡資訊：AVEC執行長龔先生
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