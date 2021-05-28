批蔡政府無能又缺德　藍黨團：給疫苗、發現金、要普篩

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總召費鴻泰表示，台灣遭到嚴峻的疫情侵襲，被外媒評論台灣這一年多以來的防疫工作，是膨風的國家，在網路上盛傳一張諷刺的圖片，直指中樣疫情指揮中心每天下午2點由指揮官衛福部長，率相關人員所召開的記者會，演變成「五漢廢言」，病房如何解決？醫護如何調度？疫苗取得的數量？何時抵台的正確日期？甚麼都沒有，每天只有染疫數字、政令宣導，幾乎都是廢話。費鴻泰指出，中央疫情指揮中心每天召開記者會，公布確診數字過了一周還在校正回歸，這代表了中央與地方聯繫不足、資料塞車，外界給指揮中心貼上無能的標籤。
書記長鄭麗文表示，《防疫紓困條例》展延，在國民黨團三大訴求中，重中之重的就是「要疫苗」，雖然莫德納疫苗第一批馬上要到台灣，也只有少數15萬劑，根本是杯水車薪，無法救燃眉之急。蔡政府對疫苗採購說法天天都在變，也看不到美國政府給予實質援助，在購買默德納疫苗部分，短期之內也不會有太大突破，蔡政府如何能在短期之內讓國人打到疫苗？國民黨團一直強烈主張全民免費施打疫苗，當全台達到一定的覆蓋率之後，就能不會受病毒威脅。國民黨團一直呼籲蔡政府，在6月之前，就要讓全民看到足以提供全民施打的疫苗來到台灣，而不是拖延超過半年。
鄭麗文指出，蔡政府開了太多空頭支票、芭樂票，全都是空中樓閣，沒有具體讓人期待疫苗取得的數量，尤其高端本土疫苗沒有通過三期試驗，這不是拿國人生命安全健康當白老鼠？鄭麗文質疑，全國確診人數最高的新北市，疫苗分配比台北市，甚至比高雄市分配到的還少，連三歲小孩都看得出來，這不是藍綠是什麼？這證明了到今天，民進黨的防疫，還是「政治防疫」，全面防堵政治敵人，並沒有把病毒當作是敵人 讓人遺憾與憤怒。國民黨團嚴正要求要求指揮中心立即矯正錯誤心態，放下藍綠偏見，不要再睜眼說瞎話。鄭麗文強調，今天《紓困條例》的朝野協商，國民黨團要求排富後立即普發現金，求全國廣篩，在最短時間內找出病毒，才有辦法讓病毒不再繼續蔓延下去。
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