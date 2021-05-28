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就醫被診斷氣管炎　40多歲女確診隔日死！莊人祥還原經過

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-28 15:16:37｜2021-05-28 15:19:22

中央流行疫情指揮中心，今（27）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增297例本土確診個案，以及校正回歸258例個案，並且新增19人死亡。

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▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
指揮中心說明，今日新增19例死亡個案（案1800、2127、2393、2654、2813、3337、3341、4194、4366、4578、4582、5029、5170、5338、5409、6125、6399、6530、6824），共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。

其中，指揮中心發言人莊人祥表示，案6824為一名40多歲女子，個案在5/18有發燒、喉嚨痛，個案家屬表示他當時有去診所就醫，但是調閱健保資料，發現個案應該是5/20就醫，當時診斷是急性氣管炎。

莊人祥提到，個案在23、25號都有到診所就醫，25號到醫院做快篩，檢驗是陰性，但不幸的是，個案在26號被發現躺臥在浴室裡面，莊人祥表示，有送到醫院急救，但到院前就死亡，目前接觸者掌握共有10人。 

指揮中心統計，累計455,198例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含397,534例排除)，其中7,315例確診，分別為1,126例境外移入，6,136例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另18例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726)移除為空號。確診個案中78例死亡。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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