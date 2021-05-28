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NBA／太子發威！Rivers末節狂砍16分　金塊系列賽2:1領先

▲Austin Rivers得分大爆發。（圖／美聯社／達志影像）
▲Austin Rivers得分大爆發。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-28 13:28:07

過去被球迷戲稱為「太子」的Austin Rivers，在首輪季後賽第3戰中扮演末節殺手，個人末節投進4顆三分球、狂砍16分，全場則有21分進帳，助丹佛金塊以120:115擊敗波特蘭拓荒者，系列賽2:1領先。

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此役上半場兩隊的進攻狀態都很火熱，Nikola Jokic和Norman Powell前5投都全數命中，頗有較勁的意思，不過雙方前兩節外線命中率差距太大，金塊20投12中，命中率高達6成，反觀拓荒者17投僅5中，半場打完客隊以64:59領先。。

易籃再戰後，兩隊都有意識的加強防守，比賽畫風也從進攻對轟轉為防守肉搏，第三節兩隊都只拿下20分；進入到末節後，比賽也開始白熱化，拓荒者靠著老將Carmelo Anthony連拿8分，一度追平比數。

不過金塊這邊有奇兵跳出， Rivers在拉鋸時刻連投進3顆三分球，讓金塊成功掌握比賽局勢；最後1分24秒，Rivers再度接獲Jokic的傳球命中外線，幫助球隊順利鎖定勝局。

本季在Jamal Murray報銷後，金塊為了補強後場戰力，因此簽下Rivers進行補強，今天他被拉上先發，也真的沒有辜負球隊的信任，全場投進5顆三分球，得到21分，讓金塊得以拿下這艱辛的一戰。

而Jokic這場比賽依舊高效，全場23投12中，得到36分、10籃板、5助攻；兩大前鋒Michael Porter Jr.和Aaron Gordon各斬獲15分和13分，控衛F. Campazzo貢獻了11分、8助攻，球隊先發5人得分全部上雙。

拓荒者方面，「三槍」的表現依舊無可挑剔，Damian Lillard全場31投15中，轟下37分，C. McCollum砍下22分、另有9籃板，而Powell也有18分進帳。此外Anthony和J.Nurkic也各有17分和13分，但守不住對手是他們最大的問題。

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