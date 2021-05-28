NBA／太子發威！Rivers末節狂砍16分　金塊系列賽2:1領先

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易籃再戰後，兩隊都有意識的加強防守，比賽畫風也從進攻對轟轉為防守肉搏，第三節兩隊都只拿下20分；進入到末節後，比賽也開始白熱化，拓荒者靠著老將Carmelo Anthony連拿8分，一度追平比數。
不過金塊這邊有奇兵跳出， Rivers在拉鋸時刻連投進3顆三分球，讓金塊成功掌握比賽局勢；最後1分24秒，Rivers再度接獲Jokic的傳球命中外線，幫助球隊順利鎖定勝局。
本季在Jamal Murray報銷後，金塊為了補強後場戰力，因此簽下Rivers進行補強，今天他被拉上先發，也真的沒有辜負球隊的信任，全場投進5顆三分球，得到21分，讓金塊得以拿下這艱辛的一戰。
而Jokic這場比賽依舊高效，全場23投12中，得到36分、10籃板、5助攻；兩大前鋒Michael Porter Jr.和Aaron Gordon各斬獲15分和13分，控衛F. Campazzo貢獻了11分、8助攻，球隊先發5人得分全部上雙。
拓荒者方面，「三槍」的表現依舊無可挑剔，Damian Lillard全場31投15中，轟下37分，C. McCollum砍下22分、另有9籃板，而Powell也有18分進帳。此外Anthony和J.Nurkic也各有17分和13分，但守不住對手是他們最大的問題。