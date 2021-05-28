雙北點閱人氣王　北市大同、新北蘆洲出線

永慶房屋統計近一年雙北市各行政區網路熱門點閱量增幅排行榜，台北市以「大同區」點閱最熱，增幅達22.4%，新北市則由「蘆洲區」奪下榜首，增幅達16.9%。若以房價漲幅來看，漲幅最高的行政區為新莊區，漲幅達6.2%，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新莊區近年來重劃區的發展日趨成熟，並且環狀線等重大建設陸續到位，再加上3字頭的親民房價，使其成為人口遷入的熱門行政區，剛性買盤強勁，推升了當地的房價。





我是廣告 請繼續往下閱讀

觀察台北市點閱量增幅排行，第一名的台北市「大同區」屬於較早期發展的地區，陳金萍指出，區內許多屋齡較高的老屋，不過在政府積極推動都更、危老的情況下，為當地房市添增新的動能。此外，大同區雖是台北市的蛋白區，但其交通、生活機能皆相當優秀，不僅有多個捷運站，還鄰近國道一號交流道，使大同區成為北市蛋白區中價位相對較高的行政區。





而排名第二的行政區為「中山區」，增幅為12.1%，這裡有密集的捷運站、南西商圈、林森商圈、大直商圈等知名商圈，物件種類多元，從小坪數的套房到大坪數的豪宅都有。值得關注的是，中山區近一年來的房價漲幅也達到5.5%，是台北市點閱量增幅前五行政區中，房價漲幅最多的行政區。





新北「蘆洲區」奪榜首 交通建設發展可期

此外，新北市點閱量增幅第一的行政區「蘆洲區」，其距離台北市並不算太遠，而且還有捷運中和新蘆線經過，交通與生活機能都相當便利，每坪「3字頭」的房價，可說是相當親民，近年來也吸引不少人口進駐，原本蘆洲區的計畫人口數為17萬人，目前已達到20萬人，考量地區發展，新北市府積極辦理蘆洲南北側農業區都市計畫變更案，彌補不足的公共設施及住宅區、商業區等，未來該區域有環狀線北環段、五股泰山輕軌行經，將有助於蘆洲區都市發展，房市前景也相當值得期待。





排名第二的「永和區」，增幅達14.9%。陳金萍說，永和區與台北市僅有一橋之隔，但與橋對面的中正區房價相差甚大，並且由於人口密集，生活機能相當豐富，房市需求穩定，價格相對有支撐，再加上永和區也屬新北市較早開發區域，素地已經相當稀少，因此每當有房屋釋出時都相當搶手，成為熱門點閱的行政區。





近期疫情嚴峻，配合政府防疫政策，盡量減少人與人之間的接觸，陳金萍建議有購屋需求的民眾，可以先上網尋找物件，也可透過永慶快搜APP「實境找房」服務，在家就能線上賞屋，瀏覽周邊生活圈，若有看到有興趣或滿意的物件，再委託房仲帶看。最重要的是，切記在看屋時要全程配戴口罩，才能保護你我的健康，安全地買到理想好屋。





▲近一年台北市點閱量增幅排行前五名行政區。（圖／實價登錄資料;永慶房產集團彙整）