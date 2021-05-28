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放寬3+11會議召集人是陳宗彥！民眾黨批：無醫藥專業主導

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-28 14:44:07｜2021-05-28 15:12:45

新冠肺炎本土確診疫情延燒不止，外界質疑破口是航空公司機組員「3+11」政策檢疫放寬所致。中央流行疫情指揮中心陳時中今（28）日證實，副指揮官主持陳宗彥當放寬「3+11」會議召集人。對此，台灣民眾黨批評沒有醫學專業，竟然能當召集人?更呼籲指揮中心提供會議記錄。

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立法院朝野黨團今日再度開會協商《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，並邀請衛福部長陳時中等部會首長列席說明疫苗取得、紓困方案等。

民眾黨團總召邱臣遠指出，民眾黨團5月初曾行文要求衛生福利部，說明為何飛行機組員居家隔離檢疫規定由「5+9」降為「3+11」，但至今未獲得回應，因此今天要求說明清楚「3+11」的決策過程。

陳時中回應表示，機組員管理原一度趨嚴，因為航空公司管理當時有改善，才拉回「3+11」，至於是否判斷錯誤，可再討論。陳時中也指出，當時會議不是他主持，是否有專家意見，自己不清楚。在邱臣遠追問下，陳時中也證實，當時會議是由負責邊境管制的副指揮官陳宗彥當召集人。

民眾黨立委高虹安表示，陳宗彥眾所皆知是「打假專家」，每天上午9:30準時開記者會澄清假消息。但翻開他的背景，內政部政務次長，都市計畫專家，沒有任何醫學專業，為何可以主導放寬機師檢疫時間？

高虹安也追問，肺炎的疫情，在發病前一週傳染力最高，今天將機師檢疫期限放寬至「3+11」天，許多人都認為這就是疫情的最大破口，但這樣的和公衛專業息息相關的政策決定，竟然是由內政專業的陳宗彥副指揮官所決定，決策會議中有沒有公衛專家參與？陳時中部長不能推卸責任，身為指揮官，會議紀錄難道不用簽名拍板？

民眾黨團再度要求，這個關鍵性的決策，過程更應該公開透明給社會大眾檢視，它們已經追了兩週，請指揮中心不要躲在立委范雲背後，儘速提供會議紀錄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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