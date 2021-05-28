銀行行員見「紓困4.0」崩潰！揭2關鍵：政府不能直接發？

台灣本土疫情大爆發，全國三級警戒也持續延長至6月14日，嚴重影響了民生經濟。對此，行政院長蘇貞昌昨（27）日正式拍板「紓困4.0」方案，紓困原則採三大面向進行，包含個人補貼、產業紓困補貼以及紓困貸款；而行政院今（28）日又公布，家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，初步擬定每人補助新台幣1萬元，但就有銀行行員為此忍不住抱怨，並揭2關鍵，表示這樣不但造成銀行群聚，且為何勞工只能貸款？





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一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己是名銀行行員，但紓困4.0根本就是「累死銀行行員的政策」，因為他們要分流上班、又要分組居家辦公，「客人每天不是電話來問，就是直接來銀行盧，問什麼時候下來」，難道是要金融業員工累倒，還是要冒著染疫風險來紓困貸款，「政府不能直接發放就好嗎」？





▲一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

貼文一出，掀起熱議，「直接全民發一萬不就好了」、「為什麼不是每個人都領就好了，每一次分都是看得到吃不到，真正需要的永遠拿不到」、「明明可以簡單化的事情，政府老是喜歡複雜化，搞的好像很有制度、很有規劃一樣」、「反正是您累，又累不到那些政府官員」、「看得到領不到…看別人爽爽領，自己咬牙死撐，想辦法求生存比較實際」。





不過，大部分產業都能直接領紓困金，但就只有勞工是「紓困貸款10萬元」，才是令最多網友感到不滿的地方，「勞工又只能貸款，什麼都補助不到」、「疫情過後，勞工增加的應該只有負債」、「怎麼連紓困都在分階級」、「勞工果然是民進黨最軟的那一塊」、「勞工只能...自己貸款！嘖」、「勞工永遠沒有份」、「勞工可能去年貸款都還沒還完，今年繼續貸，疫情過後勞工相約一起跑路吧」、「大家都受害，那就大家都有就好，為什麼有繳稅的勞工只能借款還要還」。（編輯：郭佩蓉）



