拜登擴大產業投資　燒旺5G競爭力

我是廣告 請繼續往下閱讀
法人普遍認為，一場疫情加速世界科技化的腳步，無論最潮的電動車、5G、AI，波濤洶湧的科技競逐樣樣少不了半導體打底。
「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示，雖然科技股近期因漲多修正，但5G發展態勢明確，且趨勢形成後不易改變，目前觀察多項經濟數據、基本面等，皆不影響5G發展方向，適度的修正不僅有助釋放漲多泡沫壓力，更能提供投資人低接買點。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，根據Garner研究，全球半導體產值從2020年至2025年，還有逾36%的成長預期，而台灣就站在這波矽金潮的浪尖。
台灣半導體供應鏈不僅全球最完整，且競爭力稱霸全球；半導體上游的IC設計，台廠全球市占率逾20%，為全球第二大；中游晶圓代工市占率合計逾60%，全球第一大；下游封裝測試市占率約30%，也是全球第一大。
張圭慧表示，雖然疫情短期內難以清零，但台股基本面依舊穩健。台股今年獲利成長預期高達36%，值得注意的是，2020年台股已經是亞洲成長力道最強的市場，去年營收成長率高達27%；也就是說，台股今年逾3成的營收成長預期，是建立在高基期的前提下，而占台股總市值比例高達4成的半導體產業，就是這股成長力道的主要推手之一。（編輯：張良知）1100528