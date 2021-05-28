COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

拜登擴大產業投資　燒旺5G競爭力

▲美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-28 18:53:26

（中央社記者韓婷婷台北28日電）美國總統拜登主張擴大產業投資，除了投資2兆美元發展乾淨能源計畫外，更預計投入3000億美元於國內供應鏈，包含5G、AI、電動車等高科技產業。法人看好，在「國際貿易戰不停」的情勢下，5G趨勢明確。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法人表示，美國十分重視5G發展，尤其在「國際貿易戰不停」的情勢下，更重視5G成長所必須的全面性，不僅數次重申將5G等高科技產業作為發展核心，更與國際其他主要國家結盟，維持供應鏈各端齊全，以求未來全力推動5G前進時不被他國掣肘。近來更有多名美國參議員聯名呼籲拜登，強化美國5G競爭力。

法人普遍認為，一場疫情加速世界科技化的腳步，無論最潮的電動車、5G、AI，波濤洶湧的科技競逐樣樣少不了半導體打底。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示，雖然科技股近期因漲多修正，但5G發展態勢明確，且趨勢形成後不易改變，目前觀察多項經濟數據、基本面等，皆不影響5G發展方向，適度的修正不僅有助釋放漲多泡沫壓力，更能提供投資人低接買點。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，根據Garner研究，全球半導體產值從2020年至2025年，還有逾36%的成長預期，而台灣就站在這波矽金潮的浪尖。

台灣半導體供應鏈不僅全球最完整，且競爭力稱霸全球；半導體上游的IC設計，台廠全球市占率逾20%，為全球第二大；中游晶圓代工市占率合計逾60%，全球第一大；下游封裝測試市占率約30%，也是全球第一大。

張圭慧表示，雖然疫情短期內難以清零，但台股基本面依舊穩健。台股今年獲利成長預期高達36%，值得注意的是，2020年台股已經是亞洲成長力道最強的市場，去年營收成長率高達27%；也就是說，台股今年逾3成的營收成長預期，是建立在高基期的前提下，而占台股總市值比例高達4成的半導體產業，就是這股成長力道的主要推手之一。（編輯：張良知）1100528

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
42.22%57.78%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.99%30.01%
2021-05-27-2021-05-30
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀