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防疫新時代　直播業者創線上課程　舒緩緊繃生活

▲由於台灣本土確診飆升，全台警戒升至三級，人們在家的時間變長，加上工作型態的改變，引發宅經濟發燒。（圖／Pexels）
▲由於台灣本土確診飆升，全台警戒升至三級，人們在家的時間變長，加上工作型態的改變，引發宅經濟發燒。（圖／Pexels）

生活中心/綜合報導

2021-05-28 18:00:00

不久之前，台灣還屬於國際模範生，疫情控管受到許多國家正面肯定，但誰也沒想到，短短不到一個月的時間，台灣本土確診飆升，警戒升級，「出門」變得不再容易，餐飲業、酒吧、健身房等服務業首當其衝，許多人的工作被迫停工或轉型，而極端的情勢，也催生出許多職業轉變，像是外帶行業蓬勃發展，有台灣百貨業也成立直播小組拓展新商機，看準人們居家時間拉長，在台深耕超過4年的直播平台「Up直播」近來也規劃「職人主播開講內容」，包括瑜珈、烹飪等多元主題，不僅豐富人們的日常影視娛樂，同時也替面臨工作困境的人們打造事業新舞台。

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相較去（2020）年新冠肺炎首度侵台，近來疫情更是來勢洶洶，讓國內情勢急轉直下，全台警戒升至三級，還一度延長至六月中，老百姓幾乎不出門、不少上班族改以居家辦公，也有人面臨停擺以及轉型。像是網紅「館長」陳之漢旗下健身房全面停業，恐血賠千萬；餐飲業、美食街全面改採外送，卻引發外帶外送事業蓬勃發展。另外，也有百貨業者提前布局，如京站看好直播帶來的效應，把樓管變身直播主，成立直播小組部門，專門負責直播節目的內容。

由於人們在家的時間變長，加上工作型態的改變，引發宅經濟發燒，內容面需求因此增加，看準這波趨勢，在台灣經營五年的直播平台「Up直播」，近來便推出「職人主播開講內容」，由各項目、主題的主播輪番開課。其中有6年瑜珈經驗的前空姐Yun表示自己也受到疫情影響，導致原本要考瑜珈師資證照的規畫得延後，許多計畫也被迫暫停，但樂觀正向的她，選擇在逆境中成長突破，她表示即將加入Up直播職人新單元，分享自己多年來學習瑜珈的知識與人生轉變。

▲看準全民加強居家防疫，「Up直播」近來也規劃「職人主播開講內容」，囊括瑜珈、烹飪等多元主題，豐富娛樂影視內容。（圖／品牌提供）
▲看準全民加強居家防疫，「Up直播」近來也規劃「職人主播開講內容」，囊括瑜珈、烹飪等多元主題，豐富娛樂影視內容。（圖／品牌提供）
▲Yun離開航空業之後，將原本歸類為興趣的瑜珈，加入了人生的核心計畫之中。（圖／品牌提供）
▲Yun離開航空業之後，將原本歸類為興趣的瑜珈，加入了人生的核心計畫之中。（圖／品牌提供）

Yun在加入「職人主播開講內容」前接受專訪，身材姣好的她透露大學時因緣際會下接觸了瑜珈，自己透過瑜珈身心都放鬆很多，畢業考上了空服，在國外工作了一年，但空服員的時間太過日夜顛倒，時間不穩定下逐漸影響生活作息，此時她發現了唯有身體健康，人生才能持續前行，因此離開了航空業。後來漸漸將原本歸類為興趣的瑜珈，加入了人生的核心計畫之中。

▲Yun表示近來受疫情影響，自己的規劃也遭受波及，但她仍是正面迎擊，要在直播平台延續她對瑜珈的熱情。（圖／品牌提供）
▲Yun表示近來受疫情影響，自己的規劃也遭受波及，但她仍是正面迎擊，要在直播平台延續她對瑜珈的熱情。（圖／品牌提供）
Yun表示平常練習哈達瑜珈、流動瑜珈及阿斯坦加瑜珈為主，並鼓勵新人開始學瑜珈，心態要先調整，以初學者來說，其實一開始筋不軟沒關係，剛開始以舒緩、拉筋為主，筋骨可以調適之後，再漸漸往高難度走。六年來和瑜珈共處的Yun，表示自己最大的轉變，在於瑜珈教會我如何與自己對話，透過冥想靜心及放下，並將瑜珈墊上的練習及哲學帶入生活中，像是近來疫情影響，自己的規劃也遭受波及，但她仍是正面迎擊，要在直播平台延續她對瑜珈的熱情。

▲身材姣好的前空姐Yun有六年的瑜珈經驗，將推出線上瑜珈課程，Up直播搜尋：YUN
▲身材姣好的前空姐Yun有六年的瑜珈經驗，將推出線上瑜珈課程，Up直播搜尋：YUN YOGA。（圖／品牌提供）
綜觀疫情亮紅燈至今，不只百貨業、瑜珈女神Yun、就連歌手「李芷婷」日前也轉戰直播平台大秀好歌喉，而Up直播表示針對防疫期間推出「職人主播開講內容」，內容包括烹飪、健身、瑜珈、星座、家事達人等類型，並也祭出疫情兼職短約，要在這非常時期，不僅促進宅經濟的內容延伸，更是要幫助每一個面臨職涯困難的人，都能有變相收入與線上培訓的機會，持續與全民共抗疫。

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