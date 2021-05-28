孕婦是否該打疫苗？婦產科名醫老實說：如果是我，我會打

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蘇怡寧醫師今（28）日在臉書發文表示，最近這兩天台灣有孕婦確診新冠肺炎，「各位懷孕的媽咪們應該要開始嚴肅思考這個問題而不是逃避了」。蘇怡寧醫師透露，已經有太多人問過他這個問題，「所以我們再來聊一下」。
蘇怡寧醫師強調，畢竟新冠疫苗大概是人類歷史上第一次這麼快時間被製造出來的疫苗，「真的沒有人可以給你保證些什麼」，但確實有越來越多的研究證據顯示某些疫苗在孕婦是安全的，但很遺憾現在就是沒有人可以跟你保證一定是安全的，「我也不知道會不會過了幾個月，突然間又有科學論文研究告訴我們好像會有什麼問題，我真的不會知道」。
蘇怡寧醫師直言，「健康是自己的，真的不要什麼都希望別人來幫你背書跟做決定」，目前沒有任何結論告訴你這個疫苗對孕婦或胎兒是百分之百安全的，相對的，也沒有任何的證據顯示會有問題。但台灣如果真的疫情大爆發，「估計大概會有10％以上的人會被感染，孕婦得到重症的比率你可以算一下，應該比老人好一點點而已」。
蘇怡寧醫師表示，「如果我是孕婦，我自己會去打。而且現在也沒有最好的疫苗這個問題，你現在能打到的就是對你最好的疫苗」。蘇怡寧醫師最後語重心長地說，「但我不是你，我真的無法替你決定。這個人生的天平，就請你自己拿捏」。
蘇怡寧醫師更在留言處補充，「老實說站在保護我自己的立場，只要一句話說目前沒有研究證據證實安全，這樣就結束了。我何必淌這場渾水？但台灣只有一個，我還是決定勇敢的站出來」。（編輯：倪浩軒）
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