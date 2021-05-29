超級巨星愛上平凡男孩　2人展開「戀愛舞台」

日本知名漫畫《戀愛舞台Love Stage!!》搬上大銀幕，找來杉山真宏、DAIGO、仲田博喜等人演出，劇情講述超級巨星愛上平凡男孩的愛情故事。片中飾演人氣偶像龍馬的仲田博喜，有豐富的舞台劇經驗，自2014年到2021年演出不下20部舞台劇、14部電視劇及2部電影，《戀愛舞台Love Stage!!》是他繼電影《桃源鄉迷宮》後的最新力作。飾演瀨名泉水的杉山真宏，首次擔綱電影主角，表現游刃有餘，詮釋不得志的漫畫作家獲得觀眾肯定。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-29 12:00:00
演出陣容除了兩位主演，更值得一提的是，飾演泉水哥哥一角的DAIGO，現實生活中的背景也不容小覷。他不但是日本搖滾樂隊BREAKERZ的主唱、本片原著漫畫家影木榮貴的胞弟、日本前首相竹下登的外孫之外，更為台灣人所熟知的身分，就是國民女神北川景子的老公，2人當年結婚的話題熱度，不亞於星野源與新垣結衣的婚訊。
《戀愛舞台Love Stage!!》故事講述男主角瀨名泉水（杉山真宏 飾）是平凡宅男，卻生長在不平凡的演藝世家，他媽媽是知名女星，爸爸是歌手，而哥哥聖湖（DAIGO飾）是超人氣樂團「CRUSHERZ」的主唱，各個揚名立萬，只有泉水成天待在家無所事事，顏值更是家中後段班。某天，泉水被媽媽打扮成女孩，客串電視廣告，那是他初次與一条龍馬（仲田博喜 飾）相遇，這對泉水來說，只是上鏡頭的經驗，但對巨星龍馬而言，卻是一見鍾情的心動瞬間，龍馬對泉水朝思暮想，經過10年2人再相逢，即使龍馬得知當年那女孩是男生，還是對他展開熱烈追求。《戀愛舞台Love Stage!!》可至GagaOOLala收看。