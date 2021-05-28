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彰縣消防員解密《火神》救災代號　溫昇豪留言致謝

▲一名彰化消防員在自己YouTube頻道解析《火神的眼淚》救災代號，溫昇豪在頻道下方留言致謝。（圖／公視提供、翻攝消防Chiu桑YouTube）
▲一名彰化消防員在自己YouTube頻道解析《火神的眼淚》救災代號，溫昇豪在頻道下方留言致謝。（圖／公視提供、翻攝消防Chiu桑YouTube）

娛樂中心/綜合報導

2021-05-28 22:06:22｜2021-05-28 22:09:26

消防職人劇《火神的眼淚》本周即將迎來大結局，該劇藉由一群打火英雄，透過他們執行的案件，揭露許多消防員不為人知的心酸故事。導演蔡銀娟為了更貼近寫實消防員的工作日常，劇中融入許多專業術語，像是「同安07」、「光榮31」，其實都大有學問。

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一名任職彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊的消防員「Chiu桑」，運用自己的專業知識在YouTube頻道分享解說劇中許多救災代號、片段及道具的意義，劇中飾演邱Sir的溫昇豪特別在頻道下方留言：「謝謝你的解析～邱sir代表同安分隊向你致敬」。

▲YouTuber「消防Chiu桑」是一名消防員，目前任職於彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊。（圖／翻攝）
▲YouTuber「消防Chiu桑」是一名消防員，目前任職於彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊。（圖／翻攝消防Chiu桑YouTube）
Chiu桑解釋每個數字代表不同的消防車輛，唯獨0不是指交通工具，例如劇中「同安07」，同安是分隊名稱，0指的是人員，而7代表隊員的番號，所以「同安07」是指「同安分隊的7號隊員」；而「同安91」，數字前的文字是分隊名稱，9是救護車，1則是單位數量，所以「同安91」指的就是「同安分隊第1台救護車」。

▲消防代號中的0，不是指交通工具而是代表人員。（圖／翻攝「消防Chiu桑」YouTube）
▲消防代號中的0，不是指交通工具而是代表人員。（圖／翻攝消防Chiu桑YouTube）
▲消防Chiu桑解析不同數字代表不同的消防車輛。（圖／翻攝「消防Chiu桑」YouTube）
▲「消防Chiu桑」解析不同數字代表不同的消防車輛，數字9是救護車的代號。（圖／翻攝消防Chiu桑YouTube）
▲劇中飾演邱Sir的溫昇豪特別留言致謝消防Chiu桑詳細解說救災代號。
▲劇中飾演邱Sir的溫昇豪，特別留言致謝「消防Chiu桑」詳細解說救災代號。圖／翻攝消防Chiu桑YouTube）
經由Chiu桑的詳細解說，不只得到網友廣大迴響，連溫昇豪本尊也在影片下方留言：「謝謝你的解析～邱sir代表同安分隊向你致敬。」全劇將於29日晚間9點，在公視播出大結局。（編輯：張雅雯）

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