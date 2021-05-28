彰縣消防員解密《火神》救災代號　溫昇豪留言致謝

消防職人劇《火神的眼淚》本周即將迎來大結局，該劇藉由一群打火英雄，透過他們執行的案件，揭露許多消防員不為人知的心酸故事。導演蔡銀娟為了更貼近寫實消防員的工作日常，劇中融入許多專業術語，像是「同安07」、「光榮31」，其實都大有學問。
娛樂中心/綜合報導
2021-05-28 22:06:22｜2021-05-28 22:09:26
一名任職彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊的消防員「Chiu桑」，運用自己的專業知識在YouTube頻道分享解說劇中許多救災代號、片段及道具的意義，劇中飾演邱Sir的溫昇豪特別在頻道下方留言：「謝謝你的解析～邱sir代表同安分隊向你致敬」。
Chiu桑解釋每個數字代表不同的消防車輛，唯獨0不是指交通工具，例如劇中「同安07」，同安是分隊名稱，0指的是人員，而7代表隊員的番號，所以「同安07」是指「同安分隊的7號隊員」；而「同安91」，數字前的文字是分隊名稱，9是救護車，1則是單位數量，所以「同安91」指的就是「同安分隊第1台救護車」。
經由Chiu桑的詳細解說，不只得到網友廣大迴響，連溫昇豪本尊也在影片下方留言：「謝謝你的解析～邱sir代表同安分隊向你致敬。」全劇將於29日晚間9點，在公視播出大結局。（編輯：張雅雯）