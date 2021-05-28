口罩「水洗」繼續用！爸出入醫院　女兒氣歪：防疫觀念差

國內本土疫情大爆發，全國防疫三級警戒延長至6月14日，近日因為「疫苗」問題各界鬧得沸沸揚揚，許多第一線醫護人員除了等待施打疫苗外，平日上下班只能戴好口罩、全套防護衣，做好完全防疫準備。不過近日就網友表示，自己在大醫院工作的父親「防疫觀念奇差」，甚至會將拋棄式口罩「水洗」重複用，文章曝光後也掀起熱議。

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▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）

× ▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）

這名女網友日前在社群論壇《Dcard》發文指出，由於父親在大醫院上班，出入必定會戴上口罩，不過他的工作並非第一線醫護人員，防疫觀念更是相當差，「在一個相對危險的地方上班，回家不馬上洗澡也不消毒，穿過的衣服不拿去洗就算了，掛在家中走廊，大家隨時會走來走去的地方，而且走廊很窄，一不小心就會碰到他的那些衣服」。

不僅如此，對於防疫後半場已經不缺口罩的台灣來說，父親不斷「水洗」口罩的錯誤觀念也讓原PO更加難以理解，「現在口罩明明不缺，價格也不貴，卻還在水洗曬乾後重複使用」，對此她也只能無奈反諷，「我爸的防疫觀念真的是好棒棒」。

▲原PO父親明明在大醫院工作，回家卻還是將口罩水洗後重複配戴。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲原PO父親明明在大醫院工作，回家卻還是將口罩水洗後重複配戴。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章曝光後，許多網友也對原PO父親的舉止感到相當錯愕，也有不少網友更分享家中親人類似行徑「我阿嬤也是，她都拿去夾在曬衣夾，頭痛」、「我上週也看到我爸把口罩拿去洗，批評了他一頓之後把洗過的口罩丟了」、「我爸更噁，我丟垃圾桶的口罩還被撿起來洗，洗後掛在上面，我發現扔掉後一樣被罵」。

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）

× ▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）

此外，也有網友見狀紛紛提出建議，「要改變長輩的觀念很難，直接扔掉搞不好爸爸會翻臉，或者更堅持己見，建議妳去買大量跟爸爸一樣的口罩，他拿去晾乾的時候，直接換成新的」、「水洗早就失去保護作用」、「你要不要偷偷幫他換全新的 反正如果講不聽的話」、「口罩錢是真的沒多少，如果是我會直接買三盒回家，拿給家人說上班辛苦了」。（編輯：楊智傑）