新冠疫情何時結束？世衛官員：全球至少7成人口接種疫苗
新冠肺炎疫情持續，世界衛生組織(World Health Organization, WHO)歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)，近日接受外媒採訪時警告，由於存在許多傳播力更強的變種病毒，光是歐洲的疫苗接種作業就「仍然太慢」，強調在大流行期間，速度仍然是抗疫的關鍵之一。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-29 07:34:51
根據《歐洲新聞台》(Euronews)、《法新社》(AFP)等外媒報導，克魯格近日受訪時表示，若要疫情真的結束，全球人口至少要有70%的疫苗覆蓋率，特別變種病毒的出現，為疫情增添許多變數，光是去年年底在印度首次發現的B.1.617變種，就比先前在英國發現的B.1.1.7變種更具傳染性，而英國變種病毒是導致2021年初整個歐洲需要更嚴格封鎖的主因。
克魯格並警告，許多國家在世衛剛宣布大流行時仍處於觀望狀態，白白浪費許多寶貴的時間，目前看來時間仍然不站在人類這邊，因此不論是疫苗數量還是接種進度都必須增加，而已經接種過第1劑甚至第2劑疫苗的人也不該太早放鬆警惕，因為還有很多人尚未接種。
克魯格也呼籲歐洲國家應更加團結，直言：「有些國家已經開始為其內部最年輕和最健康的人口打疫苗，但同時有的國家甚至連醫衛工作者和高風險人群都還無法施打，這是不可接受的。」
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