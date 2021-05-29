冷箱忘了插電！日本橫濱119名老人打到「常溫疫苗」
新冠疫苗陸續問世，大多數都有類似的保存條件，其中一項就是必須低溫保存，部分疫苗要求的低溫和保存期限甚至還非常嚴格。不過最近在日本卻傳出因工作人員疏失，未留意到存放疫苗的冰箱沒有插電，竟就讓一批疫苗處於常溫下長達18小時，導致逾百名長者在不知情的情況下接種。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-29 08:12:13
綜合日媒報導，日本政府上月起開放優先族群，如65歲以上的長者、慢性病患者等接種疫苗，不過橫濱市近日卻傳出100多位長者誤打到「常溫疫苗」的離譜事件。橫濱市政府28日表示，設於瀨谷運動中心的疫苗接種點，工作人員27日進行疫苗接種作業時，竟發現冰箱根本沒接通電源，而當天的預約接種人數為357人，事發時已有119人打了該批疫苗。
報導指出，負責運送疫苗的人員，前一天將366劑疫苗從冷凍庫移往冰箱冷藏時，沒留意到冰箱電源被拔除，結果導致疫苗在未冷藏狀態下放了將近18個小時，直到翌日開始施打後才發現，剩下還沒打的247人份疫苗只得報廢。
據悉該款疫苗需保存在攝氏零下75度的超低溫環境，解凍後則需保存在攝氏2至8度的低溫，若於常溫下放置太久，恐會影響效用、無法產生足夠的抗體。當地政府已向受影響人士道歉，也會在他們接種第2劑疫苗後持續追蹤抗體狀況，有必要時會重新施打。
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