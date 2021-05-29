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NBA／50分！Tatum大爆發對轟籃網三巨頭　率綠軍主場奪勝

▲塞爾提克球星Jayson Tatum。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-29 11:17:47

在球隊飽受傷病困擾的情況下，外界本以為波士頓塞爾提克在首輪難以再和實力強大的布魯克林籃網抗衡，但是今(29)日他們在主將Jayson Tatum全場砍下生涯季後賽新高的50分率領下，終場球隊以125:119取勝，系列賽扳成1:2。

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此役首節開打後不到6分鐘，籃網就已經建立起雙位數領先，不過塞爾提克在球隊一哥Tatum單節砍下13分的帶領下，該節尾聲打出10:0的反擊，反倒以33:32後來居上。

次節，塞爾提克T. Thompson在籃下不斷搶到進攻籃板，給籃網製造了相當大的麻煩，綠軍一度在客場領先到雙位數，半場打完取得61:57領先。

第三節籃網靠著三巨頭輪番得分，打出9:0的攻勢，一口氣反超比數，不過Tatum在該節後段又進入到難以阻擋的狀態，連續高難度後仰跳投命中，三節還沒打完就轟下40分，幫助球隊以12分領先進入到末節。

之後，Thompson繼續用進攻籃板和二次進攻帶給籃網麻煩，但籃網這時候靠James Harden和Kyrie Irving連3顆三分球追趕上來；最後58秒，籃網只剩5分落後，但Tatum隨後又投進，KD出手三分球未進，塞爾提克靠罰球鎖定勝利。

籃網三巨頭這場聯手轟下96分， Harden繳出41分、10助攻、7籃板，Durant則是有39分、9籃板、4抄截，Irving手感不佳，但也有16分進帳，他們3人幾乎包辦了球隊8成的得分。

不過儘管如此，籃網這場還是沒能贏球，關鍵在於Tatum這場真的打得太出色了，他30投16中、其中包括5顆三分球，轟下50分、7助攻、6籃板，也是他繼附加賽對巫師後再度拿到50分。

除了Tatum之外，綠軍此役其它先發球員也發揮出色，Thompson攻下19分、13籃板，「聰明哥」Marcus Smart也投進5顆三分球，得到23分，E. Fournier得到17分。

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