NBA／50分！Tatum大爆發對轟籃網三巨頭　率綠軍主場奪勝

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次節，塞爾提克T. Thompson在籃下不斷搶到進攻籃板，給籃網製造了相當大的麻煩，綠軍一度在客場領先到雙位數，半場打完取得61:57領先。
第三節籃網靠著三巨頭輪番得分，打出9:0的攻勢，一口氣反超比數，不過Tatum在該節後段又進入到難以阻擋的狀態，連續高難度後仰跳投命中，三節還沒打完就轟下40分，幫助球隊以12分領先進入到末節。
之後，Thompson繼續用進攻籃板和二次進攻帶給籃網麻煩，但籃網這時候靠James Harden和Kyrie Irving連3顆三分球追趕上來；最後58秒，籃網只剩5分落後，但Tatum隨後又投進，KD出手三分球未進，塞爾提克靠罰球鎖定勝利。
籃網三巨頭這場聯手轟下96分， Harden繳出41分、10助攻、7籃板，Durant則是有39分、9籃板、4抄截，Irving手感不佳，但也有16分進帳，他們3人幾乎包辦了球隊8成的得分。
不過儘管如此，籃網這場還是沒能贏球，關鍵在於Tatum這場真的打得太出色了，他30投16中、其中包括5顆三分球，轟下50分、7助攻、6籃板，也是他繼附加賽對巫師後再度拿到50分。
除了Tatum之外，綠軍此役其它先發球員也發揮出色，Thompson攻下19分、13籃板，「聰明哥」Marcus Smart也投進5顆三分球，得到23分，E. Fournier得到17分。