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星國防疫醫林韋地籲台灣「馬上封城」：請重視最迫切問題

▲長期關注台灣疫情的新加坡醫師林韋地，認為台灣全島應該立即封城Full Lock Down。（示意圖／NOWnews資料照）
▲長期關注台灣疫情的新加坡醫師林韋地，認為台灣全島應該立即封城Full Lock Down。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 12:04:39｜2021-05-29 12:17:09

台灣COVID-19疫情持續延燒，全國三級警戒將持續到6／14，但昨（28）日再增19例死亡病例，醫療現場第一線承受極大壓力。對此，新加坡防疫醫師林韋地直呼台灣應該馬上全島Full Lock Down，也就是一般所稱的封城，更提出質疑「難道要等到六月中發現不能解決再繼續延長三級？」

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▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
林韋地醫師昨（28）晚以直播方式參與《年代向錢看》節目訪談，結合個人在新加坡抗疫的經驗，分享個人對於台灣這波疫情爆發以來的觀察與建議。林韋地醫師認為台灣現在情況已經非常危急，各地第一線醫師回報的現場狀況都很糟糕，醫療資源已很緊繃，再上受限於篩檢量能的不足，所謂的「校正回歸」也就是統計上的延遲，讓整體疫情發展更難判斷，實際染病人數可能更高，因此呼籲台灣立即採取封城措施。

隨後林韋地醫師也在個人臉書，再次發文解釋，「Full Lock Down馬來西亞叫行動管制，新加坡叫阻斷措施，世界很多華文媒體叫封城，叫什麼都沒關係，台灣可以發明自己的名詞。總而言之就是所有人留在家裡，全國停班停課，只有政府許可的必要性活動可以進行，以阻斷病毒的傳播，以換取已超載的醫療體系喘息的空間，給醫護重整戰備的時間。」

林韋地醫師強調，就問中央政府一個問題，「到底台灣應不應該全島立刻，馬上，現在完全Full Lock Down？」林韋地醫師指出，在民主社會，政府有讓人民知道的義務：「到底對於現在疫情的嚴重程度，政府是怎麼計算和判斷的？到底政府估算這波疫情，會有多少人民死亡？到底現在三級警戒對阻斷病毒傳播有沒有用？如果沒有用，為什麼不全力升級減災？那要等到什麼時候才要升級？要等到六月中發現不能解決再繼續延長三級？到底政府怎麼計算Full Lock Down還是佛系防疫讓病毒繼續燒，何者對經濟的傷害比較小？」

林韋地醫師最後語重心長呼籲，「訴求台灣社會不要再被政治人物轉移焦點，要求政府面對這個最迫切的問題。因為我相信民主，我相信台灣的公民社會。拜託了。」（編輯：倪浩軒）

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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