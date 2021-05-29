星國防疫醫林韋地籲台灣「馬上封城」：請重視最迫切問題

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林韋地醫師昨（28）晚以直播方式參與《年代向錢看》節目訪談，結合個人在新加坡抗疫的經驗，分享個人對於台灣這波疫情爆發以來的觀察與建議。林韋地醫師認為台灣現在情況已經非常危急，各地第一線醫師回報的現場狀況都很糟糕，醫療資源已很緊繃，再上受限於篩檢量能的不足，所謂的「校正回歸」也就是統計上的延遲，讓整體疫情發展更難判斷，實際染病人數可能更高，因此呼籲台灣立即採取封城措施。
隨後林韋地醫師也在個人臉書，再次發文解釋，「Full Lock Down馬來西亞叫行動管制，新加坡叫阻斷措施，世界很多華文媒體叫封城，叫什麼都沒關係，台灣可以發明自己的名詞。總而言之就是所有人留在家裡，全國停班停課，只有政府許可的必要性活動可以進行，以阻斷病毒的傳播，以換取已超載的醫療體系喘息的空間，給醫護重整戰備的時間。」
林韋地醫師強調，就問中央政府一個問題，「到底台灣應不應該全島立刻，馬上，現在完全Full Lock Down？」林韋地醫師指出，在民主社會，政府有讓人民知道的義務：「到底對於現在疫情的嚴重程度，政府是怎麼計算和判斷的？到底政府估算這波疫情，會有多少人民死亡？到底現在三級警戒對阻斷病毒傳播有沒有用？如果沒有用，為什麼不全力升級減災？那要等到什麼時候才要升級？要等到六月中發現不能解決再繼續延長三級？到底政府怎麼計算Full Lock Down還是佛系防疫讓病毒繼續燒，何者對經濟的傷害比較小？」
林韋地醫師最後語重心長呼籲，「訴求台灣社會不要再被政治人物轉移焦點，要求政府面對這個最迫切的問題。因為我相信民主，我相信台灣的公民社會。拜託了。」（編輯：倪浩軒）
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