北部醫療崩壞遠比「公布數字」嚴重 醫：別再沈醉於過去
台灣COVID-19疫情嚴峻，率先全國進入防疫三級警戒的雙北，醫療量能已承受極大壓力。昨（28）日指揮中心說台北市還有682床專責病床可供使用，立即遭台北市長柯文哲駁斥不可能，直呼「不知道數字哪裡來的」。對此，急診醫師謝宗學表示根據各方面湧來的資訊，「北部疫情嚴峻的程度和醫療崩壞的真實慘況，遠比每天所公布的『數字』嚴重」，呼籲大家別再沈醉於防疫成功的過去。
編輯中心/綜合報導
2021-05-29 12:39:42
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，今日在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文指出，從許多北部醫師朋友的訊息得知，雙北市的醫療體系已經不堪負荷、崩潰在即。謝宗學醫師強調，「他們坦言說不知道還能再撐多久，過去一年發生在其他國家醫療崩壞的殘酷故事，正在雙北市真實上演。在全台醫療資源最豐富的雙北市遇到社區疫情大規模爆發尚且無法承受，若類似規模的疫情爆發在其他地區，後果不堪設想。」
謝宗學醫師警告，「中、南部地區雖然疫情相對平穩，但絕對不能掉以輕心，不可以有任何鬆懈，一定要持續堅守宅在家、不群聚的原則，口罩要戴好、戴滿，手部清潔要徹底。現在中南部的醫療體系還有餘力支援北部，萬一在北部疫情緩和前，中南部同時爆發大規模社區疫情，結局就是全台醫療毀滅。」
謝宗學醫師最後呼籲大家，「不要再沈醉於防疫成功的過去。根據各方面湧來的資訊，北部疫情嚴峻的程度和醫療崩壞的真實慘況，遠比每天所公布的『數字』嚴重，現在事實上已經到了國家存亡的關鍵時刻，不能再有存有任何僥倖心態！」（編輯：倪浩軒）
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