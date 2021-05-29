NBA／一拿球就被狂噓！Irving狀態全無 平生涯最糟紀錄
布魯克林籃網今(29)日以119:125輸給了波士頓塞爾提克，錯失了取得3:0聽牌的機會。球隊超級球星Kyrie Irving這場回到前東家主場，一拿球就被噓，他此役僅拿16分，還追平生涯最慘的紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-29 12:43:32
籃網James Harden和Kevin Durant這場聯手轟下80分， Harden繳出41分、10助攻、7籃板，Durant則是有39分、9籃板、4抄截，無法再要求兩人做到更多了。
球隊之所以在客場吞敗，除了對方球星Jayson Tatum整場狂砍50分之外，Irving的低迷也是關鍵，他今天17投6中，只拿到16分，其中上半場只得到2分，追平生涯最低半場得分。
Irving過去曾是綠衫軍的一員，但之後和球隊鬧得不歡而散，此役賽前他似乎知道自己會被好好「招待」，因此也先打預防針，要主場球迷噴垃圾話可以，但不要說種族歧視的字眼。
而今天狂熱的塞爾提克球迷也沒讓Irving失望，只要他一拿球必定是噓聲大作，最終他也繳出了一張糟糕的成績單。雖然總教練Steve Nash不認為子弟兵因此受影響了，但毫無疑問今晚綠軍贏了裡子又贏了面子。