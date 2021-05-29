三級警戒延長　林為洲爭取托嬰業者紓困補助

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，中央疫情指揮中心宣布，三級警戒延長至6月14日。國民黨立委林為洲今（29）日表示，衛福部發函全國托嬰中心及居家托育服務停止收托，卻沒宣布停班，業者被要求全額退費、卻仍要支付薪水等營運費用；家長方面，「防疫照顧假」為無薪假，托育津貼應持續發放，他已發函請行政院相關部會要求通盤考量，將托嬰中心納入紓困補助。
記者余祥／台北報導
2021-05-29 14:46:38｜2021-05-29 14:46:48
林為洲表示，有私立托嬰中心業者向他陳情，由於中央疫情指揮中心宣布延長三級警戒，教育部也宣布全國各級學校與公私立幼兒園以「停課不停班」的方式採行線上教學，而托嬰中心、居家托育人員(保母)隸屬衛福部，0-2歲的幼兒停止受托卻無法適用線上教學的部分，家長要求全額退費，導致私立托嬰中心沒有收入來源，仍需發放教保人員的薪資，面對退費、租金、營運等種種壓力下，業者疾呼快撐不下去了。但目前行政院公告的紓困4.0方案，並未看到將托嬰中心納為需要補助的產業，盼能列入紓困。
林為洲指出，因應疫情，許多家長需要請「防疫照顧假」在家照料孩童，但目前「防疫照顧假」為無薪假並未支薪，這點也希望政府能給予補助。而原定送托居家托育人員或托嬰中心的家長可請領每月6000元的「托育津貼」，雖非鉅額，但不無小補，若因托嬰中心及居家托育因應防疫停止收托，幼童沒有實際送托，所以無法請領補助的話，恐會增加家庭生計的負擔。
林為洲提4點建議，首先，政府應確保托嬰中心教保托育人員的工作權益和薪資保障；其次，托嬰中心業者在這波「停托不停班」的措施中，也深受影響，紓困方案也應將托嬰中心納入，提供補助；此外，全國公私立托嬰中心停課退費或彈性托育需要有完整的指引，讓家長有所依循；最後，林為洲也呼籲，停托期間的「托育津貼補助」也應持續發放，減輕居家照顧者的負擔。