莫德納、AZ「混打」可行？　張上淳：不建議

國內疫情升溫，疫苗被視為是改善疫情的良方，有媒體提出疑問，先前已打了AZ疫苗第一劑，接下來等莫德納疫苗開打後，能做為第二劑「混打」嗎？為此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（29）日指出，英國有做混打的試驗，副作用比例增加，但沒有嚴重副作用。他強調，由於手頭上沒有足夠資料研判混打夠不夠安全，因此還是不建議這樣子用。
記者許家禎／台北報導
2021-05-29 17:13:58｜2021-05-29 17:19:21
看國際疫情，之前曾討論過印度新冠疫情嚴峻，死亡人數屢創新高，主要原因可能是印度變異病毒株，讓現有疫苗保護力剩下10%到25%，未來各國施打疫苗可能得考慮「雞尾酒」混打法。張上淳5月初曾表示，各國專家都有建議與想法，但目前上市的疫苗都是緊急授權，用同一個病毒株蛋白所製造出來，因此沒有所謂的「雞尾酒疫苗」模式。
而今日媒體再度問到，之前打過AZ第一劑，那麼第二劑可換近來入台的莫德納，「混打」方式可行嗎？張上淳指出，先前有跟大家報告過，在英國很早試著要混打不同廠牌，他們的標的是AZ跟輝瑞BNT，結果是副作用比例增加，但沒有嚴重副作用，所以在初步安全性上，覺得混打也許可行。
但張上淳也強調，目前近一步混打效果如何還未公布，也不是那麼清楚成效，雖然這次幾個廠牌性質較為接近，但目前並沒有足夠證據證明混打是不是確實有比較好的效果，或是有無安全上的顧慮，目前手頭上沒有足夠資料，因此還是不建議這樣子用。
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